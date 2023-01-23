起床后却发现已经中午了？东海分享「早起」的好处：「新的一年想培养各种习惯」

各位啊～今天初二罗，看完东海的VLOG，不妨一起来规划新年新计画吧！
正值春节假期的你们，都是如何度过一天的呢？Super Junior东海於近期更新YouYube影片，记录了他「早起」的一天。东海约早上七点半起床，接著就去他熟悉的健身房运动，然后吃午餐、简单安排一天的计画。他表示：「其实一天里不需要想著做很多特别的事情，无论是一件或两件，将计画好的事情逐一完成，好好遵循习惯、遵循每日流程，感觉会很好。」比起每天做新的事情，如习惯般一直持续下去就好了。
之后，东海还分享了自己的包包都放了些什么，并拿出一本书――《凌晨5点的奇迹》。起床后却发现已经中午了吗？一整天下来就只看到中午和晚上，那就太可惜了。现在的东海会在七点到七点半之间起床，感受早晨的安静、清爽。新的一年，东海将努力培养各种习惯，也希望各位可以读读看这本书。
除此之外，东海还随身携带笔记本和萤光笔。想做的事情、突然想起来的事情、约定、日记、歌词、歌名、想吃的东西、想买的东西等，他全部会记录下来，并且用萤光笔标注重要的项目，养成可以简单、快速看到的习惯。
另外，东海在SUJU的影片里分享这么一段话：「（所谓）思维差异，如果认为不幸，那么就可能感到不幸。若能正面对待负面事情，那么好事有可能随之而来。况且语言是积极、有力量的，比起消极的想法，希望大家能用乐观战胜。新的一年，希望大家能与SUJU、能与我一起愉快而幸福地度过。」
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