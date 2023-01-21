少时润娥公开大赏幕后，和秀英典礼「营业式假哭」，合照忙整理秀英：奖拿太多了 继《请回答1997》、《请回答1994》后，《请回答1988》惠利、朴宝剑、柳俊烈等也聚餐了！ BTS Suga见BIGBANG太阳猛互夸，Suga：「没有BIGBANG不会有BTS」引争议，网友为Suga护航 《刘QUIZ》官方IG模仿《黑暗荣耀》名场面！刘在锡迎接「魅力人夫」郑星一：「我准备好了，涎镇呐」 是《恋慕》小朴恩斌也是《2521》金敏彩！崔明彬近期刚好都在两部月火剧演主角「女儿」 [分集剧情]《爱情的理解》「你现在幸福吗？」柳演锡一句话动摇文佳煐！决定让一切回到原点！（EP.9 - 10） 《黑暗荣耀》辛睿恩其实搞笑女！上节目完全没有包袱，当年还有「被公司禁止出演综艺」的传闻XD 推荐阖家观赏的11部温馨韩剧！《我是遗物整理师、山茶花开时》必看《如蝶翩翩、耀眼》跟著哭爆 宋仲基新片《路奇莞》女主敲定《魔幻之音》崔成恩，有望与《财阀家的小儿子》「二伯」赵汉哲三度合作 快忘了《黑暗荣耀》里憔悴的她吧～这才是宋慧乔正确打开方式！

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在去年凭著黑马剧《黑话律师》，不只创下超高收视与讨论热度，在播出时就已是大家看好的热门拿奖候选！挟著超高人气与口碑，在年末横扫无数奖项，而主演少女时代的成员润娥，也正式跃升成演技派！



先前在《MBC演技大赏》典礼上，少女时代演技Line相聚在一起！成员秀英除了担任主持，也以电视剧《请发送粉丝信》拿下「最佳演技奖」，在台上致词时，直接cue润娥说「呀，该哭了」润娥也配合地假装抹泪。轮到润娥拿奖致词时，秀英发现镜头照到自己，也不忘假哭一下，两人营业式互动超搞笑，也引起一阵热议。



最近润娥更新个人YouTube，上传vlog影片纪录年末大赏过程。连续数套礼服美翻粉丝！除此之外在遇到惠利时，两人也开心的大聊，被大赞超级可爱！在润娥准备和秀英合照时，因为手上拿著好几个奖杯，所以请大家「等她一下」，好整理出手。这时秀英迸出一句：「奖拿太多！」



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