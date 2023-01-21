少时润娥公开大赏幕后，和秀英典礼「营业式假哭」，合照忙整理秀英：奖拿太多了
明星 2023年1月21日 星期六13:19 Lorrie
（封面图源：Youtube@ Yoona's So Wonderful Day | 임윤아 오피셜）
最爱看少时团员互动！
在去年凭著黑马剧《黑话律师》，不只创下超高收视与讨论热度，在播出时就已是大家看好的热门拿奖候选！挟著超高人气与口碑，在年末横扫无数奖项，而主演少女时代的成员润娥，也正式跃升成演技派！
先前在《MBC演技大赏》典礼上，少女时代演技Line相聚在一起！成员秀英除了担任主持，也以电视剧《请发送粉丝信》拿下「最佳演技奖」，在台上致词时，直接cue润娥说「呀，该哭了」润娥也配合地假装抹泪。轮到润娥拿奖致词时，秀英发现镜头照到自己，也不忘假哭一下，两人营业式互动超搞笑，也引起一阵热议。
最近润娥更新个人YouTube，上传vlog影片纪录年末大赏过程。连续数套礼服美翻粉丝！除此之外在遇到惠利时，两人也开心的大聊，被大赞超级可爱！在润娥准备和秀英合照时，因为手上拿著好几个奖杯，所以请大家「等她一下」，好整理出手。这时秀英迸出一句：「奖拿太多！」
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