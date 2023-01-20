[温馨推荐]《大明星多重宇宙》用钱买不到幸福！权相佑吴正世体验第二人生找到真正自我

[无雷] 《大明星多重宇宙》剧情描述一个放荡不羁的超红明星朴江（权相佑饰）某天醒来却发现自己成了两个孩子的爸！并且只是一个大家叫不出名字的无名演员…在他努力融入自己的新生活，并开始享受天伦之乐，这一切让他不想再回到原本的身份……

《大明星多重宇宙》可说是在韩国现在的低结婚与生育率之下，非常正向鼓励年轻人成家的一部作品。权相佑真的很会挑剧本，继之前的作品《大画特务》之后他又再一次变身孩子的爸，展现出爸爸们育儿的辛苦与乐趣。从呼风唤雨绯闻不断，钱花也花不完的大明星，突然变成存摺几乎没钱还得靠太太出外工作的演员老公，但他的生活却拥有更多乐趣。



现实中是演员李炳宪太太的李珉廷，在《大明星多重宇宙》中饰演朴江权相佑的初恋，在第二人生中也是最支持老公追求演员之梦的太太，她与权相佑在片中与童星演员金寯及朴素怡合作，两人真正的儿女也与他们年纪相仿，所以感觉就在饰演自己的生活一样自然。



当权相佑是大明星的时候，出席各大颁奖典礼，有许多女演员送上门，但他却是连圣诞夜只能独自吃烤猪皮的人，变身为无名演员后，也许生活简朴，却能看见儿子超崇拜演员老爸，还不时模仿他念台词，女儿则贴心为他保守秘密，还有一个任劳任怨到处打工为家庭付出的太太，最平凡的幸福就是如此，只希望明天与今天一样开心。当他体会这些幸福，却又不得不回到现实，再度成为大明星的他能够怎么追求自己的幸福呢？



吴正世在片中饰演权相佑的好友兼经纪人，其实两人都是剧团的演员，只是在某次试镜中，权相佑得到了宝贵的机会，就此一炮而红。他的好朋友吴正世在他一旁帮他打理一切，成为他的得力助手。在第二人生中，得到那次机会的人成了吴正世，因此换他成了大明星。权相佑为了生计硬著头皮去当他的经纪人，也活用了他以往曾是大明星的经历，两人交换了身份也有著不同体悟。《大明星多重宇宙》将於1月27日在台上映！



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