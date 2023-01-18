[分集剧情]《浪漫速成班》全道嬿征服郑敬淏味蕾！傲娇厌食王牌名师VS为家人放弃自我的女社长！（EP.1 - 2）

[有雷]《浪漫速成班》热闹开播！明星数学老师「崔直说」拥有自己的研究室与团队，补习街与公车上处处印满了他帅气的海报，人气堪称补教界BTS！而小菜专门店的女社长「南行善」为家人抛开了自己的未来，两人到底有什么交集呢？

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《浪漫速成班》自上周开播以来讨论度超高，不管是郑敬淏的生动演技，以及全道嬿与他相差10岁的搭配组合，都让人觉得相当新鲜。而两人都有著心痛的过往，前两集的叙事直接交代了两人现在与过往的交集。满街上都能看到的帅气脸孔，甚至还为补习班拍摄宣传影片的数学王牌讲师崔直说（郑敬淏饰），只要一开口讲解数学就能打趴其他老师，超强实力也受到许多女学生的爱戴，下课时纷纷拿著礼物冲向他，甚至还有私生饭跟到家里！



不过崔直说有些问题，就是有进食障碍跟过往幻觉纠缠，每天只喝咖啡一进食就会反胃，脑中也不断有一位女学生的幻影出现，让他吃不饱也睡不好，他凭藉著对教学的热忱，仍然在工作上表现相当优秀，只要报名时期一定引发家长们大排长龙为孩子争取名额与前排座位。



经营「国家代表小菜店」的女社长南行善（全道嬿饰），照顾著有轻微亚斯伯格症的弟弟，还有就读高中的「假女儿」。虽然她曾是手球的国家代表队选手，但却突然因为姐姐丢下了一个女儿海伊，以及母亲的骤逝，让她放弃了自己的梦想而只为家人而活。陪她一路走来的还有昔日队友荣珠（李凤辇饰），成了店内的得力助手。



某天南行善的弟弟突然病倒入院，崔直说也因为身体不适加上私生饭问题停课并入院治疗，行善的弟弟最热爱的就是狮子与老虎，看见了崔直说的衣服背后有一只美丽老虎图案，便用手机拍了下来，引发敏感的崔老师不满而爆发冲突，崔直说抢走了弟弟的手机而行善在后追赶，导致手机破损而崔直说趁乱逃离了现场。



崔直说回家后吃了助理所买的便当，熟悉的味道让他眼眶泛泪，原来他努力苦读时有一位总是照顾他饮食的小吃店阿姨，经历了丧父之痛阿姨仍热情招呼著他吃饭，原来这位阿姨就是南行善的母亲，也怪不得他吃了这家便当会召唤出记忆中熟悉的味道。於是他打算每天到这家店报到，却发现这家店的老板娘就是被他摔坏手机的人，他只好每天带著墨镜乔装前往。



他默默买了一支最新型手机送给南行善，但旁人却误以为他对南社长有好感…南行善虽然没结婚却当了侄女的妈妈，也跟一般妈妈一样为了她的升学而开始收集资讯，更努力排队，成功帮她报名了崔直说的课程！南行善在店内把手机归还给崔直说，眼尖的弟弟发现了墨镜后的他，正在争执时玻璃却遭人打破！到底是谁呢？



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