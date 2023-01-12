《酒都女2》孙浩俊客串「男版韩智妍」不怕生还加戏！韩善伙&郑恩地演戏吵归吵私下感情仍很好

太喜欢孙浩俊的搞笑演技啦～又想起《耀眼》了XDD

《酒鬼都市女人们2》第10集让观众最印象深刻的，不是孙浩俊以「男版韩智妍」登场，就是韩智妍（韩善伙 饰）与姜芝久（或译姜智久，郑恩地 饰）吵架了吧？整段情节在萤幕上气氛很尴尬，但幕后花絮曝光了拍摄现场依旧欢乐。

先回顾女版韩智妍「成洙」的登场，他与韩智妍、姜芝久、摺纸先生（尹施允 饰）四人在烤肉店聚餐，在韩智妍与姜芝久言语中出现角力对抗的时候，他还能维持一贯高亢兴致与音调，让严肃的场面多了笑料。网友看了都称赞孙浩俊演技太搞笑了啊！「一个人独自可爱ㅋㅋㅋㅋㅋ」「最后问赚多少太搞笑了ㅋㅋㅋㅋㅋ」「气氛很恐怖，孙浩俊却很可爱……」……



拍摄现场倒是相反气氛了，众所皆知孙浩俊很怕生，但因为对戏的郑恩地和尹施允都是熟人，加上韩善伙活络气氛，他相当放得开。「男版韩智妍」的表演频频让人笑场，因为烧啤炸弹失败，又因为破音呐喊让郑恩地笑出来。



孙浩俊甚至即兴演出，当郑恩地和韩善伙直接对呛的时候，他垮下脸来冷不防说一句：「好可怕……」和尹施允出烤肉店讨论谁该结帐，他一句「你赚多少」也是加戏，马上被导演认可！没想到网友认为最爆笑的台词，都出自孙浩俊自己啊！



接下来就是韩智妍与姜芝久吵架的戏码了，韩善伙与郑恩地吵一吵都忍不住抱向对方、替对方整理头发，还搞笑唱起歌来，显见私下感情真的很好，网友说：「吵架场面在戏里真的很恐怖，但幕后花絮太可爱了ㅋㅋㅋ」「真的都好会演啊，吵著吵著又一起变可爱了ㅋㅋㅋㅋㅋㅋ」一些网友甚至开始敲碗第3季了呢！



▼快来看花絮吧！



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