Super Junior崔始源最近胡子越来越夸张！教召以为去战地，希澈：我想要的样子

崔始源近日在IG公开的照片「胡子越变越夸张」，非常显眼，圈内好友、Super Junior队友都忍不住跑来留言。

先是25日发布的照片，他穿著军服脸上带著胡子，要不是他写了「预备军『结束』」、「为祖国服务是我的荣幸」，乍看还以为他是拍了战地片，李龙真更直接了：「还以为是佣兵ㅋㅋㅋ」



昨（31）日始源又发布了一系列照片，照片中的胡子更为夸张！银赫忍不住留言：「啊，胡子真的是……」成始璄：「照片难道是Justin Timberlake（大贾斯汀，贾斯汀提姆布莱克）？」希澈：「太帅了……变成了我想要的样子！！」



▼Justin Timberlake



回顾始源在戏剧《她很漂亮》、《酒鬼都市女人们》系列都有胡子造型，后者野人造型和现在相比更上层楼了，而他当时接受采访透露胡子是特殊化妆做的，不过自己平时「不会想留胡子但很懒得刮」，真不晓得他现在顶著胡子跑军队甚至跑活动，是特地为戏而留，还是纯粹懒的刮XD？

▼《她很漂亮》



▼《酒鬼都市女人们2》



▼李先彬谈鬈发，崔始源谈述胡子，影片已定位4:52



始源本周六4日会和队友共9人，完整体举行Super Junior 18周年粉丝见面会，也不晓得是否就会以这样的造型上台演出？另外，他特别演出、由徐仁国和朴素淡主演的《死期将至》会在12月首播，近日他还客串了李先彬主演的电影《大学学测的秘密》（수능, 출제의 비밀）。



▼《死期将至》前导预告片



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