郑容和&车太铉《头脑共助》「开始第一日」还抱抱求生～收视惨滑至3.3%，今晚能挽回颓势吗

《头脑共助》上周播出的第3、4集，和首两集一样有搞笑内容，以及反转的案件调查情节，不过收视却直直落，掉到3.9%又掉到3.3%，和首周的5.2%、4.1%有所差距，也和KBS 2TV同档期的前几部作品《谢幕：树立而死》、《依法相爱吧》相较之下逊色不少。

关於两集情节，「脑先生」申河路（郑容和 饰）检举琴明世（饰）贿赂，殊不知报导变成了琴明世的善行，琴明世开心得想和他一笔勾消先前恩怨：「那今天就是我们的第一日了，怎么样？」岂知申河路更气了还想再找机会报仇。



恩怨先放一边，两个人正经的「头脑共助」，著手调查越南女子阮辰裳死亡的真相。琴明世先是以自己的专业确认了嫌疑犯阮辰裳的丈夫金宗具有「脸盲症」（脸部识别障碍），接著再靠薛小贞组长（郭善英 饰）的脑部意识，得知死亡的是阮辰裳的朋友怀。

申河路与琴明世偷偷前往金宗具家里找线索，结果在冷冻库里被人关住。两个人「相依为命」的期间，琴明世知道了敲打声会引起申河路头痛，因为童年阴影。两人大打出手一阵子，碍於体温不断下降，只得抱在一起取暖求生。



根本没死的阮辰裳被抓到了，申河路利用他对对金宗具、怀的男友黄文骆的测谎，最终揭露真相――金宗具因脸盲误杀了怀，阮辰裳利用机会毁了怀的脸、让外人以为死的是自己。

案件之外，还有两件重要的事，一是组长性情大变，二是连续杀人魔黄东宇正试著联系申河路，想对他的头脑改造计画出点力。特别的是，黄东宇掌握著申河路父母死亡的真相，以此要胁头脑集线负责人朴治国。



根据预告，今晚将播出的内容中，申河路与黄东宇达成协议，而新一起案子，嫌疑犯竟然是6岁的女儿，案子似乎涉及了邪教。不晓得《头脑共助》能否挽回收视低迷的颓势？



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