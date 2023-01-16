婚礼宾客穿白衫出席，韩国新人傻眼po文「传奇级宾客」网友：跟她跟新娘有仇吗

看起来又怪又恐怖

在《黑暗荣耀》里，加害者朴涎镇一直过著开心的生活，甚至幸福的嫁给如意郎君，而受害人文同垠也有前去婚礼现场，默默说著「祝福你，涎镇啊」一身黑加上墨镜，看起来已经准备好复仇！在韩国参加婚礼时，大忌就是宾客不能穿白色，以避免抢走新娘风采，因此宾客多会选择黑色等低调色系穿搭，把焦点留给新人，所以文同垠这身搭配很有礼貌啊！



最近韩国论坛一则贴文引爆关注，吸引无数人讨论。一篇名为「传奇级别的婚礼宾客」，一位新郎发文表示自己近日完成人生大事，然而在婚宴上却发现有一名宾客从头到脚都穿白色，起初还以为自己看错，结果现场大家都表示：为什么穿白色呢．．．？



현재 진흙탕 싸움으로 번진 하객패션 레전드 pic.twitter.com/Q71qc0Lsuz — 무슨 일이 일어나고 있나요? (@museun_happen) January 12, 2023

新郎表示自己去询问该名宾客「为什么穿白色呢？也不是第一次参加婚礼」，结果宾客回答：「这是米色、不是全白色，你下次结婚我毁穿黑色」让新人傻爆眼！贴文po出后引来超多回覆，许多人都表示不认同宾客行为，说「跟新娘有仇？」、「就算如此也不该站这么前面合照吧」文章下方引来超多回覆！先前有许多名人示范过良好宾客穿搭，像金智媛参加双宋婚礼，这身装扮就非常有型有礼！



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