SJ纪录片将於本周三（18日）公开：希澈分享与银赫的「偷衣服事件」，没想到一切的一切「又是李东海？！」

时隔10年以上，希澈才从这场直播得知此一惊人的「真相」！XD

Disney+ 将於本周三（18日）推出「韩流帝王」Super Junior纪录片《SUPER JUNIOR: THE LAST MAN STANDING》，引发各界期待。

在纪录片正式公开前，成员们於13日先通过直播预热。原本出道15周年时就要推出，中间却「迷路」了。兜兜转转，Disney+ 伸出橄榄枝，这部纪录片才得以面世。成员们希望以此纪录片回顾过往，并藉此展开SUJU的第二篇章，意义重大。





在「分享成员们的美谈」的环节，希澈分享了与银赫的故事。要说两人如何变亲近呢？应该就是「偷衣服事件」吧！成员们大惊：「什么？真的吗？？？」似乎也是第一次听到这个故事的样子。银赫爆笑，并试图解释：「不是偷走的」、「也不是借走的，我来准确地告诉大家…」

练习生时期，银赫并没有住在宿舍。某天，银赫因为练习到比较晚，於是到宿舍住了一宿。因为自己没有衣服穿，於是银赫跟「同龄朋友」东海表示：「呀，我没有衣服。」说到这里，希澈激动大喊：「又是李东海？！」神童附和：「都是李东海！」成员们则陷入爆笑。







银赫继续把故事说完：当时东海拿了一件衣服出来，要自己穿上。问东海：「是谁的（衣服）？」东海居然回答：「不知道，你就穿吧。」没想到这件衣服是希澈的！利特忍不住说：「事件的开端是东海呢～」，圭贤也表示：「他是大盗啊，大盗」。

之后，希澈提到与银赫录制《至亲笔记》后成为真正的「至亲」。本来彼此都有些尴尬，出演完节目后就变得亲近了。而银赫的优点，就是在成员们的性格平均值中最好的，可以包容一切。

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