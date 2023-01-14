日本动画《Slam Dunk灌篮高手》在韩国译名大不同！樱木花道变「姜白虎」！

近期在台湾与韩国等地上映的日本动画电影《THE FIRST SLAM DUNK》灌篮高手，使各地粉丝重拾年少回忆并引发热烈讨论。不过台湾朋友们所熟悉的主角们樱木花道、流川枫等人，在韩国有著道地的韩国名字「姜白虎」以及「徐泰雄」！

目前正在韩国与台湾等地热映中的日本动画电影《THE FIRST SLAM DUNK》灌篮高手，是许多人小时候的回忆，不过这套作品从漫画时期在韩国推出以来，主角的名字全部都改为韩国比较常见的名字，而非直接以日文翻译，以下为大家整理一下成员们的韩文名字（中文仅为音译）：

樱木花道：姜白虎（강백호）

流川枫：徐泰雄（서태웅）

赤木刚宪：蔡治秀（채치수）

宫城良田：宋泰燮（송태섭）

三井寿：郑大万（정대만）

赤木晴子：蔡素妍（채소연）

安西教练：安韩秀（안한수）

球队经理彩子：李汉娜（이한나）



木暮公延：权俊浩（권준호）

安田靖春：李达载（이달재）

潮崎哲士：申吾日（신오일）

角田悟：郑炳旭（정병욱）

石井健太郎：李浩植（이호식）

佐佐冈智：李载勋（이재훈）

桑田登纪：吴忠植（오중식）

而为什么《灌篮高手》这些主角们必须改为韩国名字呢？连大家所熟悉的湘北高中，在韩国版本也已改为「北山高中」，因为《灌篮高手》大约是1990年左右连载的漫画作品，当时的韩国对於日本文化其实还相当反感，在政府层面对於这些作品的审核也相当严格，於是要求翻译者将这些名字都改为韩国名字。



而翻译者张贞淑也在访谈中提到，她必须把所有登场人物的名字都改为韩文，那为什么把樱木花道取名为姜白虎呢？她表示因为自己在学生时期，有一位朋友名字叫做「白虎旗」，每次叫他名字的时候总觉得很好听很帅气，而翻译者自己偏爱「姜」以及「徐」两个姓氏，所以把重要的樱木花道以及流川枫，取名为姜白虎以及徐泰雄。

至於登场人员众多，翻译者也坦言伤透脑筋，最后她只好翻出了毕业纪念册，看著上面的名字，也思考一下漫画中角色的性格是否与这名字相符，带著苦恼一个个贴上了所有人的韩文名字，不过当时她从没想过《灌篮高手》竟会如此受欢迎，而当时取的名字至今仍然沿用著，也让她觉得相当神奇。



资料参考:https://dprime.kr/g2/bbs/board.php?bo_table=comm&wr_id=16963209

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