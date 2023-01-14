日本動畫《Slam Dunk灌籃高手》在韓國譯名大不同！櫻木花道變「姜白虎」！

近期在台灣與韓國等地上映的日本動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》灌籃高手，使各地粉絲重拾年少回憶並引發熱烈討論。不過台灣朋友們所熟悉的主角們櫻木花道、流川楓等人，在韓國有著道地的韓國名字「姜白虎」以及「徐泰雄」！

目前正在韓國與台灣等地熱映中的日本動畫電影《THE FIRST SLAM DUNK》灌籃高手，是許多人小時候的回憶，不過這套作品從漫畫時期在韓國推出以來，主角的名字全部都改為韓國比較常見的名字，而非直接以日文翻譯，以下為大家整理一下成員們的韓文名字（中文僅為音譯）：

櫻木花道：姜白虎（강백호）

流川楓：徐泰雄（서태웅）

赤木剛憲：蔡治秀（채치수）

宮城良田：宋泰燮（송태섭）

三井壽：鄭大萬（정대만）

赤木晴子：蔡素妍（채소연）

安西教練：安韓秀（안한수）

球隊經理彩子：李漢娜（이한나）



木暮公延：權俊浩（권준호）

安田靖春：李達載（이달재）

潮崎哲士：申吾日（신오일）

角田悟：鄭炳旭（정병욱）

石井健太郎：李浩植（이호식）

佐佐岡智：李載勳（이재훈）

桑田登紀：吳忠植（오중식）

而為什麼《灌籃高手》這些主角們必須改為韓國名字呢？連大家所熟悉的湘北高中，在韓國版本也已改為「北山高中」，因為《灌籃高手》大約是1990年左右連載的漫畫作品，當時的韓國對於日本文化其實還相當反感，在政府層面對於這些作品的審核也相當嚴格，於是要求翻譯者將這些名字都改為韓國名字。



而翻譯者張貞淑也在訪談中提到，她必須把所有登場人物的名字都改為韓文，那為什麼把櫻木花道取名為姜白虎呢？她表示因為自己在學生時期，有一位朋友名字叫做「白虎旗」，每次叫他名字的時候總覺得很好聽很帥氣，而翻譯者自己偏愛「姜」以及「徐」兩個姓氏，所以把重要的櫻木花道以及流川楓，取名為姜白虎以及徐泰雄。

至於登場人員眾多，翻譯者也坦言傷透腦筋，最後她只好翻出了畢業紀念冊，看著上面的名字，也思考一下漫畫中角色的性格是否與這名字相符，帶著苦惱一個個貼上了所有人的韓文名字，不過當時她從沒想過《灌籃高手》竟會如此受歡迎，而當時取的名字至今仍然沿用著，也讓她覺得相當神奇。



資料參考:https://dprime.kr/g2/bbs/board.php?bo_table=comm&wr_id=16963209

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