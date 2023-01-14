[分集剧情]崔泰俊客串《Island》第一季收官！约翰为美湖大义灭亲，幕后大佬竟有人畜无害的她！（EP5-6）

《Island》改编自人气网漫《灵甲鬼修罗》，讲述命中注定与试图毁灭世界的邪恶力量作战的人们的旅程。 第一季6集昨日更新完毕，还没看的朋友可以一口气追起来啦！

*以下内容包含《Island》第5-6集关键内容！



掠夺内脏的「狐妖」

济州出现多起凶杀案，被害者惨遭开膛破肚拿出器官，有人怀疑是传说中的狐妖所为。 凶手每次都只拿出肾脏，喃喃自语：「这不是我的...」

约翰幼时和哥哥一起被美国夫妇领养，但对方只是要他们的器官，无用后便被抛弃。 约翰被神父收养长大，寻觅多年后终於在济州找到了当船员的哥哥灿熙（崔泰俊 饰），将他带回元美湖家暂时同住、决定再也不要分开。



其实灿熙已被变成情炎鬼，还被弓叹告知：只有拿到元美湖的器官才能结束痛苦。 半夜灿熙偷偷袭击元美湖，般与之展开激战，得知真相的约翰陷入震惊和心痛。

约翰希望哥哥像般那样继续生活，但功力不够驱魔失败。 眼看妖化的灿熙要杀死元美湖，约翰只好忍痛亲手了结哥哥的性命。



弓叹的报复

弓叹杀害元美湖好友的丈夫，挑衅地将尸体扔到元美湖面前。 般质问弓叹为何如此，弓叹反而嘲讽他妄想变回人类、越是保护元情这个背叛者越会衰弱。 其实就连般自己也怀疑，也许只有自己死掉才是对元美湖真正的保护。



弓叹回到秘密据点接受追随者崇拜，坐在他旁边的居然是夫炎芝！夫炎芝冷冷地问：「你去哪了，叔叔？」 难道之前她诱导绣莲接近被污染的本株赖，都是早有预谋？ 第二部的公开日期还没有官宣，部份媒体报道称会在2月24日上架，真的很想赶快看到啊！



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