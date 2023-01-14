BIGBANG太阳＆BTS Jimin合作新曲《VIBE》口碑爆棚！BTS成员嗨翻应援，抢先发听歌动态

防弹团魂满满～

近期最引人注目的新曲《VIBE》终於在昨日推出！由BIGBANG太阳、BTS成员Jimin合作，在发布之前就引起高度关注！许久未有公开活动的太阳，在去年年末时宣布离开YG、签入THE BLACK LABEL，让粉丝超期待未来动向。



在证实合作消息后，太阳也在IG上公开合作照片，两人在工作室讨论新作品，更加让人期待释出那天呀！先前删光IG清空帐号，如今迎来版面第一张照片，似乎在宣告著全新的太阳将到来，以solo歌手身分再出发。





如今新MV上线，立刻在网路上引爆超好口碑！网友纷纷表示：「太阳的声线超棒！」、「一开口就起鸡皮疙瘩」、「智旻太有魅力了！！」，创下超高观看数！除此之外，防弹少年团各成员更在第一时间公开分享，在个人IG上传歌曲，为团员应援，让网友笑说：「防弹成员是最棒的ARMY！」



13/01/2566 RM V JHOPE SUGA JM IG



+250฿ pic.twitter.com/mWPxfipyKn —(@Butter_JK1997) January 13, 2023

Sophia@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻