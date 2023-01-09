《在你视线停留的地方》CP韩基灿&张义秀相隔2年再同框！网友：是时候拍第2季了吧

2020年5月韩国推出了首部BL剧《在你视线停留的地方》，成功替K-BL开了成功的第一响炮，近日两位男主角韩基灿与张义秀久违同框。

《在你视线停留的地方》剧情描述财阀继承人韩泰周（韩基灿 饰）与贴身保镳姜国（张义秀 饰）之间的同性爱情故事，节奏明快、集集都有粉红泡泡，一推出就颇受欢迎，两位男主角戏外在宣传片、IG上的互动也频频让观众心动不已。



睽违2年多，昨（8）日韩基灿与张义秀同框，不仅约吃饭也合拍拍贴，韩基灿PO文写：「2023国、泰周再相遇了」，张义秀则说「我们基灿依旧很帅啊」、「好久不见韩泰周」、「这小子还是很帅，请吃饭的弟弟」，剧迷看了都纷纷敲碗：是时候该拍《在你视线停留的地方》第2季了吧！



其实，这对「少爷与保镳」CP在剧终当年曾传出不和，因为韩基灿一度清空IG包括《在你视线停留的地方》相关照片，张义秀还疑似取消关注他。但事隔几个月，他俩又和女配角崔呈媛、另一部BL《Mr.Heart》CP李洗赈与千升浩聚会，现在又两人「甜蜜约会」，显见不和可能真的是误会了。



Han Gi Chan deleted almost all of his post on ig.



Also, Euisoo unfollowed him.



Well, I guess they're moving on from the series already. pic.twitter.com/X8SfGIBBu0 — A Stan Account (@ASt4n4cc0unt) September 8, 2020

2020 1111

Photo about HanGiChan

cr.kyu_riya pic.twitter.com/5sVM9r0XsD — EternalStar_For_HanGiChan (@HGC_EternalStar) November 11, 2020

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