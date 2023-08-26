没关系，做回自己就好！吴振硕x韩基灿领衔主演，《我们的歌》8月31日香港同步上映！

《我们的歌》将於8月31日在香港紧贴韩国同步上映！

《我们的歌》由吴成洙导演掌镜，凭藉《神圣的偶像》中「AX」的老么「吴政新」而大受欢迎的吴振硕与《在你视线停留的地方》「韩泰周」的扮演者韩基灿搭档主演，晴明（韩灿基 饰）与约瑟（吴振硕 饰）来自两个不同背景的世界，他们有一个共通点是同样热爱音乐。 约瑟性格乐天，而晴明与他著名音乐家爸爸的关系甚差，因著误会而碰在一起晴明的与约瑟，由敌对的关系而成为好朋友，才刚开始的友谊... 除此之外还有《疯狗》柳和荣、《军检察官多伯曼》柳惠仁加盟，多位明星集结，117分钟里演绎「无论何时，与你一同度过，就是最闪耀的一天」的故事。



早前导演携两位主角亮相了第19届堤川国际音乐电影节，《我们的歌》在官方竞赛环节中上映。



《我们的歌》Our Song

主演:吴振硕《神圣的偶像》，韩基灿《在你视线停留的地方》，柳和荣《疯狗》，柳惠仁《军检察官多伯曼》

导演：吴成洙

万基娱乐 荣誉发行

级数: IIA | 片长：117分钟 | 韩语对白、中英文字幕

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