车胜元＋金宣虎＋金刚于与《魔女》导演朴勋政合作新动作电影《暴君》

《魔女》导演朴勋政拥有许多知名作品，如《暗黑新世界》、《V.I.P.》、《魔女》、《魔女2：另一个她》、《乐园之夜》等等，而尚未上映的还有去年前往泰国拍摄的《悲伤热带》，而今日再度确定将推出新作品《暴君》已开拍，同样由《悲伤热带》中的主演金宣虎与金刚于担纲演出，更有《乐园之夜》曾合作过的车胜元。

电影《暴君》的剧情描述「暴君计画」的最终样本在运送的途中出现了意外事故，样本也因此消失，而各方人马也因为这事件而有著各自不同的目的聚集在一起，并相互追逐著的故事。由车胜元、金宣虎以及金刚于共同演出。





透过电影《信徒》、《乐园之夜》、《天坑》等等各种不同题材，更有电视剧作品《我们的蓝调时光》，戏路宽广的车胜元深受许多观众们的喜爱，本次他将在新电影《暴君》中饰演一位负责除去与「暴君计画」相关的势力，而执行任务的前任要员林尚，是一个不可替代的关键人物。



而在话剧舞台上相当活跃，也在电视剧《抓住幽灵》、《我的神鬼搭档》以及《Start Up：我的新创时代》与《海岸村恰恰恰》获得了高人气的演员金宣虎，他在《暴君》中将饰演一位虽然隶属於国家机关但却是非正式营运著「暴君计画」的崔局长，预告著金宣虎将带来与他先前的戏路有著180度大转变的另一面演出。

另外以《回忆》、《鬼门》、《消尸的夜晚》等许多悬疑剧情与观众们见面的演员金刚于，令大家留下深刻的印象，也曾演出过电视剧《孔雀都市》等，本次他将在《暴君》中饰演一位隶属於情报机关，任务是为了摧毁「暴君计画」最终样本的Paul。



这三位演技派演员也都纷纷表示透过电影《暴君》即将展现不一样的自己，相当荣幸能够再度与朴勋政导演合作，也会竭尽全力演出。

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