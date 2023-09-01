《我们的歌曲》导演吴成洙&主演吴振硕及韩基灿访问：希望大家温暖幸福

《我们的歌》是讲述晴明(韩基灿饰)与性格乐天的约瑟(吴振硕饰)来自两个不同的背景世界，不打不相识到成为好朋友的故事，可世事岂能尽如人意...

被问到首次主演电影的感受，吴振硕坦承简直开心到飞起，可是拍摄《我们的歌》真的不简单，他说是为了准备拍摄电影才初次学习弹结他，吴振硕表示他为了成为约瑟，他真的付出了很多努力，亦多得《我们的歌》这部作品，令他也成长了不少。吴振硕平时会通过看动漫、电影，或者看电视剧去减压，他透露最近爱上了看纪录片，能够在短时间中了解一个人的一生，而且中可以得到很多领悟。

韩基灿於2019年21岁时参加韩国Mnet选秀节目《PRODUCE X 101》，其后签约经理人公司，与ASTRO是同门师兄弟。很快地在2020年5月韩国推出的首部BL剧《在你视线停留的地方》正式出道，剧集大受欢迎，成功替韩国BL剧开了成功的第一响炮。现年24岁的韩基灿首次担任电影《我们的歌》男主角，从看到选角的剧本开始，他已经很希望可以参与的演出，所以听到被选中时，除了非常开心之外，他也立时开始准备，比起困难的部分，令他更加花心思的是因为他的角色很擅长结他和钢琴，因此他马上找了一间练习室，吃、住都在那练习室，整天都在练习，看来真的一位很认真的演员啊。被问到平时如何减压，表示很喜欢听歌，而很多朋友都知道他喜欢画画，所以有时电影将要完成或拍摄结束之后，他偶然会一边画画，一边整理思绪。好浪漫帅气的年轻人啊。

谈到与角色的相似度，韩基灿表示能够遇到并扮演自己一直想扮演的角色，是一件非常幸运的事情。“晴明”就是他梦寐以求的角色，所以当他得到这个角色时，感觉就像是在做梦一样。从字面意义上来说，「晴明」有著清澈、明亮、干净、鲜明等美好的意义，韩基灿说真的很喜欢它。他认为“晴明”和本身之间最明显的区别在於音乐天赋。因此，韩基灿非常努力弥补这个差距，希望能够在大家心目中留下深刻的印象。外在条件来说“晴明”是在一个条件很好的家庭成长的角色，就算韩基灿本身没到那个程度，也算是在优秀的父母养育下成长的，所以在外在条件方面，现实的韩基灿跟角色有点相似，还有角色为了幸福而做音乐，韩基灿也为了幸福而成为演员，这方面也跟角色蛮相似的。

被问到为何选择吴振硕和韩基灿演出《我们的歌》，吴成洙导演表示他构思这角色时，约瑟是个非常单纯，只要有音乐就会觉得幸福的很纯真的少年，因为觉得吴振硕有这样的形象，所以我选择了他饰演约瑟。至於晴明这个角色呢，因为是在有钱人家里、富有的环境下长大，长得帅，看起来非常高级的外表，有点傲慢，韩基灿演员有著那样子的外表（哈哈），最重要的是，在试镜时韩基灿展现了十足的热情，因此令我决定拣选他演出。

《我们的歌》对比了两位同是20多岁的年轻人，身无分文独自面对世界的约瑟和拥有世界一切却从未觉得幸福的晴明。尽管他们在完全不同的环境中过著完全不同的生活，导演表示他想表达的是我们生活中真正的幸福快乐来自友谊，他俩通过「音乐」成为朋友的友谊。导演吴成洙希望大家看完电影能找到「不富有但足够」的幸福。

被问到希望观众看完电影有甚么得着时，吴振硕希望每个人都有机会可以重新思考一下幸福的价值观！韩基灿表示希望大家在看电影的两个小时里感受到温暖，他很努力地演出，希望观众能够喜欢这部电影。就像《我们的歌》的歌词一样，『大家现在充分美丽温暖，即使是在非常艰难的瞬间，周围也一定会有爲我们着想、关心我们的人。疲惫的时候偶尔会有一首温暖的歌曲来触动我们的心灵，希望每当那时您都能在晴的天空里，找到星星得到的安慰。』

吴振硕和韩基灿两人不约而同均表示很想到香港，有机会一定亲自来港答谢观众的支持，想去香港品尝美食;韩基灿很想去参观一下香港的地标、美术馆和展览，还有他想感受一下香港地道的氛围。希望很快能够在香港跟他俩见面！

《我们的歌》於8月31日 开始在各大戏院上映！

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