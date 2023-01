悄访寺庙行程遭庙方公开，BTS RM表达困惑：私下到访不想公开，下次会安静去别家寺庙ㅠㅠ

许多阿米表示:艺人的隐私也是隐私呀...

BTS队长RM在去年年末出了新作品,新歌《Still Life》刚在YouTube上架,就马上冲到排行榜高位,目前专注发展个人活动的BTS,影响力仍然十分惊人!



一项以好脾气与好性格闻名的RM,最近却罕见抒发情绪。原因是他在新年期间私下到寺庙参拜,并向住持诉说近期心声,结果事后却发现,该间庙宇以此做为宣传,向记者透露RM来访、参拜资讯。



.@BTS_twt RM visited the Hwaeomsa Temple at Mount Jiri last month for a time of contemplation. Over a cup of tea, RM told the chief monk "I want to fulfill my duty of national defense as a citizen of S. Korea because only then I would be able to talk about my rights." #BTS #RM pic.twitter.com/TzYEf3ckUE