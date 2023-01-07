《黑暗荣耀》藏在人名里的线索：恶女涎镇注定失去丈夫和女儿，最终留在身边的只有这个人！

答案就藏在涎镇妈妈的警告里！网：「唯一符合条件的就是他XD」

《黑暗荣耀》讲述遭到校园霸凌的少女长大后处心积虑向加害者复仇的故事，宋慧乔贡献出道以来最暗黑有力量的演技，多段台词也获得各国观众好评。 上月底公开前8集，许多人一口气刷完，等不及想看3月即将上线的第二季！



第一集里朴涎镇妈妈因为女儿被叫去警局而不爽，叫她远离孙慏梧和崔惠程，因为菩萨说名字里有ᄋ的人对她不好。 这一段似乎是为后续剧情埋下伏笔，因为至今为止出现的三名受害者和两名背叛者，还有对涎镇而言很重要的两个人，名字里都有ᄋ字！



文同珢被朴涎镇毁掉人生、向他们一伙人复仇，朱如炡加入文同珢阵营、即将成为和她一起跳行刑舞的刽子手，家暴受害者者姜贤南也在暗中辅助文同珢的行动。 这三人的韩文名字依次是「문동은」、「주여정」、「강현남」，全部都有两个ᄋ字！



而最先背叛朴涎镇的孙慏梧，以及为保住金龟婿而投靠文同珢的崔惠程，韩文名字分别是「손명오」和「최혜정」，也都有两个ᄋ字。



涎镇最爱的女儿河睿帅「하예솔」名字里同样有两个ᄋ，丈夫河度领「하도영」的名字里更是有三个ᄋ！



这样看下来还真是像涎镇妈说的那样，适合跟她一起玩耍的只有全宰寯「전재준」和李蓑罗「이사라」。而且严格说来李蓑罗只是名字里没有ᄋ、姓氏里还是有，所以唯一完全合格的人只有全宰寯XD



这是否也暗示著涎镇的丈夫和女儿最终都会离开她，即是说：文同珢复仇成功，真的让涎镇失去最珍爱的一切？ （反而她看不上的宰寯留在身边XD）超期待3月10日公开第二季！



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