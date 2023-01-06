[推荐]《绅探追缉令》朱智勋的优雅复仇！伸张正义不靠拳脚全靠头脑〜

[无雷]今日1月6日上映的《绅探追缉令》，看帅气的私家侦探朱智勋如何扳倒假面正义权力者朴星雄！还有天才狗狗当帮手，朱智勋不用拳打脚踢血流如注，只靠头脑谋略完胜全局！

《绅探追缉令》剧情描述外型帅气的私家侦探朱智勋，受到一位年轻女子的委托寻找爱犬，想不到同行的委托人却失踪了，也让朱智勋因此卷入大型阴谋事件。为了证明自己的清白，他比侦办此案的检察官崔成恩更加努力，一定要抢先找出真相。由於疑点重重，检察官一边与朱智勋携手一边却也怀疑著他的真实身份……不到最后一分钟，千万别轻易相信你所看到的！



饰演正义热血女检察官的崔成恩，在片中透过朱智勋的案件来揭开更大阴谋，虽然他们所面对的恶人是有著庞大势力，以合法掩盖非法的状态下获取不当利益，加上官官相护根本难以用正常的法律途径制裁他，与他对立甚至会有生命危险，朱智勋加上他的奇人团队，因此透过各种方式为受害者伸张正义。



《绅探追缉令》一开始进入剧情的时候，有些桥段会觉得似乎不太合理，尤其是朱智勋在历经一场大车祸之后来到他人的家中，穿上了他人的服装却又离奇的非常合身帅气，还开著他人的名车耍帅，失踪被寻获的狗狗总是这样热情的舔著他的脸，还能搭配他一起演戏，用帅气与温柔形象从女孩子手上得到意外的情报。不过这些细节的铺陈，到了最后10分钟才会一一被揭晓，也才让观众们知道所有事情的布局。



《绅探追缉令》剧情历经多次反转，也为观众们带来一场痛快的复仇。私家侦探朱智勋从找小狗变成寻找委托人，到后来更是越挖越深，比原本携手合作的崔成恩更快速的完成了目标。朱智勋靠著足智多谋的团队缜密合作与计画，让对方一步步走入他的陷阱中。《绅探追缉令》真相总是令人意外，1月6日全台上映！



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