朴宝剑近况照引发热议！集帅气、成熟、性感於一身：「状态这么好请赶快拍摄新作品」

退伍后就拍了一部综艺――《青春MT》,小编也想看欧吧以演员的身分活动啦!(许愿)

上月底(12月),据消息指出,朴宝剑与「Blossom娱乐」合约到期不续约。自2012年加入公司后,他曾出演《请回答1988》、《云画的月光》、《男朋友》和《青春纪录》等作品。拥有善良和礼貌性格的他,更获得不少海内、外粉丝的心。

近期,朴宝剑通过个人Twitter分享近况照,引发关注。退伍后的他显得更加成熟,集帅气与性感於一身。不少网友留言:「赶快拍摄新作品吧!」看来大家都等不及了~(笑)

