朴宝剑近况照引发热议！集帅气、成熟、性感於一身：「状态这么好请赶快拍摄新作品」

退伍后就拍了一部综艺――《青春MT》，小编也想看欧吧以演员的身分活动啦！（许愿）

上月底（12月），据消息指出，朴宝剑与「Blossom娱乐」合约到期不续约。自2012年加入公司后，他曾出演《请回答1988》、《云画的月光》、《男朋友》和《青春纪录》等作品。拥有善良和礼貌性格的他，更获得不少海内、外粉丝的心。

近期，朴宝剑通过个人Twitter分享近况照，引发关注。退伍后的他显得更加成熟，集帅气与性感於一身。不少网友留言：「赶快拍摄新作品吧！」看来大家都等不及了～（笑）

朴宝剑退伍后陆续担任「第58届百想艺术大赏」和「2022 MAMA AWARDS」的主持人、到巴黎参加时装秀、与《云画的月光》剧组拍摄综艺《青春MT》，唯独就是没有拍摄新作品！一起等待欧吧以演员的身分回归大、小萤幕～

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