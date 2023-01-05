没共鸣、无法认同？《Trolley：命运交叉点》金贤珠身为受害者却要向加害者家属道歉，情节挨批（EP.6）

《Trolley：命运交叉点》第5集就引起一些观众质疑剧情中的「检讨受害者」，第6集更招来观众反弹，收视成绩也能看见跌至最低点3.5%，你们怎么看这些情节呢？

（以下涉及剧情）



第6集，金惠调（金贤珠 饰）与南中道（朴喜洵 饰）、陈丞喜（柳贤庆 饰）、崔基永（奇太映 饰）吃了顿尴尬的晚餐，陈丞喜还在洗手间警告金惠调、要求她向母亲李流新道歉，而南中道则在外头提醒崔基永金惠调和自己的政治无干。



回顾当年发生的事，陈丞喜原本和金惠调是姐妹淘，事情发生之后，陈丞喜听了哥哥陈成昊与妈妈的话相信了陈丞昊的清白，相信了金惠调是说谎的骗子。



金惠调反覆思索了许久，决定「就说一个谎」，驱车前往陈丞喜家。另一边张友材（金武烈 饰）受南中道之托到荣山育幼院调查金惠调背景。金惠调在陈丞喜家犹豫不安，南中道忽然在外头强烈要求陈丞喜开门……



下集预告显示了又有悲剧发生，疑似是女学生的奶奶，奶奶可能是得知南中道呼吁外界关注的发言，反而导致孙女的影片真的被播送出去，一时无法承受。



如同第5集‎小编所说，「目前仅知《Trolley：命运交叉点》是以「电车难题」作为故事发想，想带出『在这没有正确答案的选择题面前，人们历经混乱和矛盾过后的剧变』，或许也包含了被害者与加害者之间的关系探讨」。而目前为止的情节，让韩国部分观众难以接受，痛批毫无共鸣。

「听说金贤珠要演所以非常期待，看了却觉得很空虚很牵强。」「剧情让人看不惯。」「这算什么啊，一点共鸣也没有……」「看了预告还以为真的是惠调害的，结果这算什么？」「第3集之后实在看不下去了，让人郁闷切台。」「把受害者变成加害者，做了正当的事情却被扣上帽子……优秀的演员们这样展开故事让人好郁闷啊！」

不知道看过的你，是怎么想的呢？

而小编在写下此文的同时，惊觉自己或许和惠调有过类似的反应。自己辛苦写的文章被抄袭，犹豫许久鼓起勇气检举对方，却在得知对方可能受到惩处后，会担心对方是受到何种惩处、会不会因此丢了工作，这种罪恶感反而会让我后悔：当初是不是忍一下就好？

因此，小编似乎能够稍微体会金惠调的心情。她最初只是希望收到一声道歉，中间虽然接受了奖学金和解，但回想陈丞昊与母亲的毫无悔意、自大，最后仍忍不住报警。金惠调才是受害者，她当然不需要有罪恶感，然而她根本没想过陈丞昊会因此丢了性命，她最初只是想要一个道歉啊！

不过这都是小编个人的意见，小编个人认为《Trolley：命运交叉点》看著看著很容易沉浸，各种诡异的细节都让人充满好奇，更好奇的是：编剧到底想带给观众什么？对了，不得不说南中道这一集「丈夫力」大爆发，提醒崔基永不要利用金惠调、向张友材严正说明调查金惠调是以丈夫身分、知道金惠调遭遇困难霸气前往救援……



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