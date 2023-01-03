神童帮 Super Junior 量身高，结果都「变矮」了！让银赫气到大喊：「把我的身高还给我」

2日播出的《我家的熊孩子》中，「游戏狂人们」Super Junior 又玩起了游戏。

当中有一个游戏是「象棋冰壶」，如果推到红色的点就可以获得奖金，如果推到其他地方就得执行上面的惩罚。经过各种惩罚后，银赫推到「全员测量身高」，气氛马上低落下来，神童叫大家照著身高排好，还说著：「大家最近没有量过身高吧？有可能真的不知道自己身高缩水了。」



始源量出来和官方身高一样都是183公分，他自己说实际是181.7公分，希澈：「你说的太倒胃口了。」圭贤一样是178公分，艺声测量出来是175公分（官方是177公分），一听到其他人开始紧张，银赫：「如果他175的话，我们怎么办。」希澈是174.8公分（官方176公分）。



银赫一量出来是172公分（官方是175公分）后，马上提出异议，结果再量一次变成171公分，让他气得对神童大喊：「你别想骗人啊！把我的身高还给我！」利特量出来是171.8公分（官方是174公分），马上去跟银赫告状：「那把尺好奇怪啊！」



接著东海量出来变169公分（官方是172公分），他无语地说：「哥这肯定不对吧～这太不像话了！」最后一个厉旭站的超挺，结果...165公分 XD 神童马上被其他人抓住，为了搞笑，一直压在额头上量，所以大家身高都「缩水」了 （笑）！



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