崔智友《2022 MBC演艺大赏》惊喜亮相！搭档刘在锡共颁大赏奖，创典礼高潮！

一现身就引起全场尖叫！

今年《2022 MBC演艺大赏》中，崔智友的惊喜现身成为一大话题！凭著戏剧《冬季恋歌》、《天国的阶梯》走红海内外，因为剧中悲情女主的脚色设定，凄美剧情引起广大观众怜悯，据说崔智友「哭愈惨收视愈高」，让她获封「眼泪女王」的称号。



still the best scene ever from a korean drama, show stealer acting from Kwon Sang Woo and the queen, Choi Ji Woo Stairway To Heaven remains untouchable and unbeatable. pic.twitter.com/nemQaQ5uh0 — dkchillin (@neykehcni) March 24, 2022

出道将近30年，崔智友至今已是家喻户晓的韩流代表巨星，今年她回到演艺生涯的起点－MBC电视台，和去年的大赏得主刘在锡一起颁发奖项。崔智友通过MBC电视台徵选、在1994年以演员身分出道，曾经历跑龙套、无预警换角、还想过放弃演员梦想回家，不过终究撑了下来，成为超励志追梦典范。



在2018年和小9岁的圈外男友结婚、生子后，崔智友如今虽已淡出演艺圈，但偶尔仍会出现在萤光幕前，曾经在《爱的迫降》 中客串出演，46岁的冻龄美貌，让她每次出现总让大家惊呼连连，气质一如当初般美好。这次作为大赏颁奖者，在论坛上掀起不小讨论！



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