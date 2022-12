崔智友《2022 MBC演艺大赏》惊喜亮相！搭档刘在锡共颁大赏奖，创典礼高潮！

一现身就引起全场尖叫!

今年《2022 MBC演艺大赏》中,崔智友的惊喜现身成为一大话题!凭著戏剧《冬季恋歌》、《天国的阶梯》走红海内外,因为剧中悲情女主的脚色设定,凄美剧情引起广大观众怜悯,据说崔智友「哭愈惨收视愈高」,让她获封「眼泪女王」的称号。



still the best scene ever from a korean drama, show stealer acting from Kwon Sang Woo and the queen, Choi Ji Woo Stairway To Heaven remains untouchable and unbeatable. pic.twitter.com/nemQaQ5uh0