【2022 MBC演技大赏】李钟硕以《黑话律师》夺大赏当众告白引发话题：「告白的对象」是谁

昨晚（30日）是一年一度的2022 MBC演技大赏，由演出《黑话律师》创造高收视率及话题度的李钟硕夺下，这也是他继2016年《W－两个世界》后再度夺下大赏殊荣。

李钟硕上台发表感言，一一感谢了剧组工作人员、经纪人与家人之后，留了相当大的篇幅感谢一位「特别的人」，他说：「退伍后有很多烦恼、害怕和担心，当时有那么一个人给了我很好的人生方向与积极思想，想藉此机会对那位说一些话。谢谢你一直那么帅气，而且我从很久以前就非常、非常喜欢你，也非常尊敬你。」



「看著那个朋友，我会想这段时间再更用心生活、变成更好的人就好了，所以过去这些日子也在反省，如果能做得更好、成为更好的人就好了。以后我会努力成为更好的人。对於这样的我、在这时期给了我如此大的奖，会成为我更努力生活的动力，也会努力成为更好的演员。」



此感言马上引发话题，不少韩国网友或韩国媒体都好奇李钟硕告白的对象是谁，从感言的字眼推测应该不是同性是异性，继而推断就是对女友告白。韩国网友讨论：「看实时感想的时候，还以为要发表恋爱消息了呢」「听著听著还以为1号就会出新闻了（指D社每年元旦爆料明星情侣的传统）」「『因为你想成为更好的人』这不是告白是什么？」有韩媒撰写相关报导直接下标题「李钟硕在感言提到了女友？」或「李钟硕追随宋仲基在感言提及女友？」

不过也有网友不那么认为，认为对象代入家人、朋友或尊敬的对象也不违和，亦有网友察觉李钟硕用的是过去式，对象是前女友不无可能。无论李钟硕「告白的对象是谁，同样有网友表示无关演技表现，其真诚的感言已打动人心、非常帅气。

李钟硕经纪公司HighZiumStudio今（31）日向韩媒表示：「因为要顾虑对方而无法透露相关讯息，那是对感谢之人的问候。」回应一出依然没有消弭大众的各种猜测与好奇心。

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