崔智友《2022 MBC演藝大賞》驚喜亮相！搭檔劉在錫共頒大賞獎，創典禮高潮！

一現身就引起全場尖叫!

今年《2022 MBC演藝大賞》中,崔智友的驚喜現身成為一大話題!憑著戲劇《冬季戀歌》、《天國的階梯》走紅海內外,因為劇中悲情女主的腳色設定,淒美劇情引起廣大觀眾憐憫,據說崔智友「哭愈慘收視愈高」,讓她獲封「眼淚女王」的稱號。



still the best scene ever from a korean drama, show stealer acting from Kwon Sang Woo and the queen, Choi Ji Woo Stairway To Heaven remains untouchable and unbeatable. pic.twitter.com/nemQaQ5uh0