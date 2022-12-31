崔智友《2022 MBC演藝大賞》驚喜亮相！搭檔劉在錫共頒大賞獎，創典禮高潮！

崔智友《2022 MBC演藝大賞》驚喜亮相！搭檔劉在錫共頒大賞獎，創典禮高潮！

明星   2022年12月31日   星期六13:20   Lorrie  

（封面圖源：Youtube@MBCentertainment截圖）

一現身就引起全場尖叫！

今年《2022 MBC演藝大賞》中，崔智友的驚喜現身成為一大話題！憑著戲劇《冬季戀歌》、《天國的階梯》走紅海內外，因為劇中悲情女主的腳色設定，淒美劇情引起廣大觀眾憐憫，據說崔智友「哭愈慘收視愈高」，讓她獲封「眼淚女王」的稱號。

出道將近30年，崔智友至今已是家喻戶曉的韓流代表巨星，今年她回到演藝生涯的起點－MBC電視台，和去年的大賞得主劉在錫一起頒發獎項。崔智友通過MBC電視台徵選、在1994年以演員身分出道，曾經歷跑龍套、無預警換角、還想過放棄演員夢想回家，不過終究撐了下來，成為超勵志追夢典範。

在2018年和小9歲的圈外男友結婚、生子後，崔智友如今雖已淡出演藝圈，但偶爾仍會出現在螢光幕前，曾經在《愛的迫降》 中客串出演，46歲的凍齡美貌，讓她每次出現總讓大家驚呼連連，氣質一如當初般美好。這次作為大賞頒獎者，在論壇上掀起不小討論！

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