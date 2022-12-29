金钟国遭传LA藏秘妻，是车太铉传出！车：这很合理吧？谁会常往返韩美，结果真的只去健身！

每次听他讲话都超好笑！

全能艺人车太铉以演员身分出道、主演多部电影皆获得极佳票房成绩，也曾发行数首歌曲，而后频繁出演综艺、接下数节目主持棒，曾是《两天一夜》班底、主持《Radio Star》、《首尔乡巴佬》及《偶然成为社长》，幽默的说话方式与机灵反应，深获大众喜爱。



和好兄弟金钟国出演综艺时，常常把对方呛得不知如何回嘴，放眼演艺圈可能也没几人敢这样对金钟国还不被揍了！在先前金钟国曾被狂传「在美国LA有女友跟女儿」，才能三天两头飞到遥远的LA，传言也因此扩散，甚至连《Running Man》班底都相信！而今车太铉表示：这个传言是他开始的！



在节目《屋塔房的问题儿童们》中，车太铉和好友金钟国一起上节目，金钟国也藉此机会询问是不是「车先开始谣传他在美国有妻小？」结果车太铉表示：这是很合理的怀疑！不然谁有力气一天到晚往返LA？让大家笑翻XD不过金钟国还真的只是单纯去美国健身啦！



最近车太铉、郑容和主演的KBS电视剧《头脑共助》即将播出，剧情讲述脑回路大相迳庭的两人－警察与脑神经学家，因为一起与大脑相关的犯罪而必须合作调查，两人也发生各种搞笑戏码，前后辈的火花让大家对这剧期待值满满！



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