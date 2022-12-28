又有一波剧可追啦！tvN2023年电视剧阵容曝光，竟然还出现《机智医生生活》99s的身影～

日前，网路上传出一张tvN2023年新剧阵容，当中包含了《驱魔面馆2》、《九尾狐传1938》、《阿斯达年代记2》、《头等绯闻》、《今生也请多指教》、《第一夫人》外，还出现《机智医生生活》99s 的身影。

据悉，是《机智医生生活》制作组将在明年推出新的医疗题材电视剧，不知道会不会是《机智医生生活3》呢？不过有些观众表示到了第二季后面就有点麻木，希望可以换一下职业，而申元浩PD曾表示：「我是想要拍摄《机智小学生活》或者《机智中学生活》，想用大人的视角去剖析孩子们的世界。」但...不管是什么，只要是这个制作组的作品，应该不少人都有兴趣吧 XD



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《驱魔面馆》结束后就有不少观众敲碗第二季，日前确定饰演高中生超能力者「苏炆」赵炳圭在内，金世正、刘俊相、廉惠兰等前作的主人公们会继续出演《驱魔面馆2》。继第一季之后，作为对抗恶鬼的「Counter」，将展开各种活跃的活动。



在《九尾狐传》中，李砚跟永远的初恋南智雅有著幸福的结局，可是他卷入某个事件而被招唤到1938年，在那里等待他的是什么？而《九尾狐传1938》将由李栋旭、金素妍、金泛、刘庆秀主演。



时隔3年，《阿斯达年代记2》确定回归，由李准基和申世景加入，张东健和金玉彬则继续出演。故事的背景是8年后，塔贡的阿斯达王国和银歼的亚高联盟将面临著赌上阿斯大陆命运的大战争。



《海岸村恰恰恰》柳济元导演新作《头等绯闻》由全道嬿、郑敬淏主演，讲述在私人补教育的战场上，所展开「国家代表小吃店」的热血社长与韩国数学头等讲师的甜蜜又苦涩的恋爱故事。



漫改剧《今生也请多指教》从选角就受到许多讨论，确定由申惠善、安普贤担任主人公。描述重生19次的女主角「潘知音」，和前世（第18次重生）遇到的命运般的男人「文瑞夏」重逢后，所发生的奇幻爱情故事。



《第一夫人》由李智雅、李相仑、张熙轸、朴基雄、奉太奎主演，讲述爲了守护心爱的家人而必须登上「第一夫人」位置的一个女人激烈的生存故事。由「狗血剧教母」金顺玉编剧参与创作，不知道又会有什么样的狗血剧情呢 XD



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