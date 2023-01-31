《Missing：他们存在过2》EP.13姜船长事件太震撼！收视突破第一季最佳成绩，今晚结局有望再升！

太好看了！今晚就要结束了，大力敲碗第三季RRR！

《Missing：他们存在过2》昨晚（30日）播出倒数第二集EP.13，收视跃升至4.9%，已突破第一季结局最佳成绩4.8%，今晚结局EP.14有望突破5%门槛。

（以下涉及剧情内容）



接续EP.12，EP.13开头便显示吴一勇（金东辉 饰）并没有离开，虽然送进了加护病房但情况好转中，剧情后半段便出现了意识，遗憾没能跟他告别的姜船长（李姃垠）最为激动。在吴一勇进加护病房后，金旭（高洙 饰）、申俊浩（河俊 饰）与缉毒组李组长（金建浩 饰）试图拼凑李东民与「卢社长」卢润久（金太佑）的关系及卢润久的阴谋。



吴一勇的清醒令人振奋不已，而姜船长的死亡真相恐怕是最令人发指的了。老张（许峻豪 饰）、李钟雅（安昭熙 饰）与金旭一同拜访和姜船长有深厚感情的任宗允、李善姬夫妇，越靠近就越是察觉不对劲，李善姬很快就发起疯来自揭姜船长的尸体。原来，姜船长的尸体被摆在自家冷冻库30年，如此震惊的画面令老张和金旭於心不忍。



还以为姜船长就此离开了三工团，但尾声她仍旧守著她的超市，脸上挂著一如往常的笑容。不过从下集预告看来，姜船长的笑容很快就要消失了，因为她知道了死亡真相倍感背叛，且不明白自己为何没有消失、难不成是上天给的惩罚？老张和她约定好了会继续陪伴她。



惊喜的是，老张终於见到了心心念念的女儿贤智！是因为老张实现了贤智希望他帮朋友们找回尸体的愿望吗？

▼EP.14预告



《Missing：他们存在过2》从上周就有网友开始舍不得结局、大力敲碗第三季，在看完EP.13后更是！一是因为未解之谜太多，除了要解决卢润久、吴一勇与整个犯罪集团的事情之外，姜船长的案情也没有完全解决，爱丽丝母女的事更是毫无头绪，二是因为大家还想看到更多村民能够被找到，例如郑校长与慧珠，且希望《Missing：他们存在过》如此感动人心的戏剧能继续制作下去。

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