祖孙CP太揪心！《财阀家的小儿子》隐藏细节：导俊墓志铭「汹涌大海」来自陈养喆自传

JTBC年度黑马剧集《财阀家的小儿子》上周日播出最后一集，关於大结局是否烂尾的讨论至今仍旧热烈，而有细心观众发现，编剧和导演在最后再次暗暗牵起了祖孙CP这条线。
最后一集里，尹炫优以平民身份剥夺陈家对顺洋集团的控制权，完成自己对顺洋集团的复仇；同时公开当年事故现场的通话录音，为含冤而终的陈导俊揪出背后真凶，也完成了对他的忏悔。
二十年来，陈导俊作为财阀家最有能力的小儿子却一直被抹去存在痕迹，父母也因为那场无法公开真相的事故而反目。 随著陈家人接受应有的惩罚，陈导俊的存在终於公之於众、入土为安，父母也和哥哥一起手牵手来看望他，一家人终於重归於好。
剧中导俊的墓碑一闪而过，不知大家有没有留意上面的文字呢？ 在这之前要先回顾一下陈养喆的自传。 第15集里顺洋集团为陈养喆会长举办逝世一周年追悼会，现场可以看到他的自传标题是「顺洋，征服波涛汹涌的大海」。
而最后一集里导俊的墓志铭是：「曾经在波涛汹涌的大海中不断航行的少年，现在安息吧。」
这对祖孙的精神联结真的太强、太独特，没想到编剧在如此细微的地方也埋了一把糖，同时也是一把刀子啊T^T
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