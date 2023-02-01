《Missing：他们存在过2》EP.14结局埋下诸多伏笔疑铺陈第三季！「时间完美的他」出场太惊喜～

「时间完美的他」最近出场率也太高了吧！小编看到狂尖叫XDD 不制作第三季说不过去吧？

感动人心，每集播出都会引发话题的《Missing：他们存在过2》昨晚（31日）播出大结局！如同第一季结局埋下了诸多伏笔，疑似铺陈第三季，最后特别演出的人物也让观众惊喜不已，越发热烈敲碗第三季！

（以下提及剧情）



如同观众担心的，《Missing：他们存在过2》果然还有许多事件未能解决，只有郑营真校长的死亡真相揭开了，包括姜船长为何没能消失、爱丽丝怎么办都没有下文。不过能知道的是，任宗允之妻李善姬最初不晓得此事，以为把姜船长断掉的腿丢进海里能让她尸骨完整，殊不知美意变成坏事。

姜船长只是愤恨自己被信任的人欺骗30年，也知道了自己尸骨并未完整，要如何离开三工团还待解。一如往常，她还是一样带著爱丽丝，温暖迎接来到三工团的新人。



三工团外的人呢？吴一勇醒了，经过一阵被卢润久（金太佑 饰）胁迫的波折，他自首并将金弼中生前藏起来的卢润久犯罪证据缴交。吴一勇虽然不记得大部分的事了，但不时会闪过自己当幽魂时的记忆。头痛的是，卢润久被抓后脱逃跑进地雷区，申俊浩（河俊 饰）等警察亦进入搜索，结果不明。



李钟雅（安昭熙 饰）与同乡朋友认真进行寻找失踪儿童的活动，像是真正找到了自己的人生志愿，金旭（高洙 饰）、张叔（许峻豪 饰）也一起，而宝拉（崔明彬 饰）回到了妈妈身边。金旭表明宝拉依然是自己的女儿、表明她和自己、张叔与钟雅就是一家人。另外张叔亦透过从三工团带来的贤智宝盒和女儿贤智在梦中见上一面。



在寻找失踪儿童的活动过程，某种「恳切」让李钟雅见到了别人看不见的事物，老张更是发现了像吴一勇一样穿梭自如的「人」，金旭则被游乐园的梦缠身，他开车进开进一个深邃的隧道，好似进入了那个乐园……



乐园里一个穿著半身西装的男子（任时完 饰）转身喊著「欢迎光临」，也许他就是斗温村的托马斯，三工团的姜船长。



完完整整看完动人心弦的每一集，加上这样埋下诸多伏笔的结局，观众更是激动敲碗第三季！NAVER TV结局精华影片网友留言多达百则：「第二季很有趣，这是预告了第三季吧？我会等的～」「适时的刺激以及温馨，还有有趣又幽默的故事，选角也完美……完全就是疗愈！结束太快了很不舍，拜托制作第三季吧～～」「欢迎光临任时完！！！」「第三季就金旭畔锡一勇，还有旋转木马亡者村、爱丽丝妈妈的公寓亡者村吧」

「（任时完）闪闪发光像小王子一样」「刑警不会成为失踪者吧，那就太悲伤了」「第三季走吧♥♥♥」「第三季～任时完～欢迎光临～钟雅也开始看得到，第三季就订为20集吧！托马斯、姜船长与一勇带著孩子们到游乐园集合就好了」「等待短暂，相遇漫长……我们一定要在第三季见面。」「钟雅也能看到亡者了，不可能不说第三个故事！！一定要出来！！卢润久也要抓住，还想看到姜船长！任时完演员……第三季见^^」「结局都这样了，能不出第三季吗～为了不让姜船长孤单，第三季快出来吧ㅠㅠ」「最后申刑警的场面，旧的地雷区标志代表？卢润久还是申刑警发生意外？还是像斗温村一样，出现一般人民禁止进入的王者村？」

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