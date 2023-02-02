「没作品就没剪」《Missing2》高洙留长发的原因超单纯只是没管理！韩国网友喊帅，海外却相反

怎么办～小编越看越爱高洙的长发XDD

‎《Missing：他们存在过2》前晚（31日）以5.9%收视率高评价落幕‎，但看到最后还是没有解答「金旭为何留长发」，肯定还是有许多观众好奇吧XD？而这个答案早在去年2月播出的《刘QUIZ ON THE BLOCK》就透露了。



翻开去年高洙出演的《刘QUIZ》EP.141（02-09期），那集是「高手」特辑，高洙只因名字叫「高手」（音同）就出演了，更搞笑的是，高洙很迅速就答应出演，刘在锡说：「因为是高手特辑才联络他，结果他答应要上了，我们也很震惊。」XDD



回到本文重点，高洙披著即肩长发登场，美貌迅速抓住众人目光，整个制作团队都以「雕像美男」称他，迎接鼎鼎大名的「高卫」（高洙+大卫）。问他为何留了长发，他很老实的回答：「去年底原本有作品要拍但延期了，所以就没有剪头发，变得不在意了，就继续留长了。」



和刘在锡一样，大部分的人肯定都以为高洙是为了演戏而留长发吧？殊不知只是因为「没有管理」，不像曹世镐刻意留了一点点尾巴就被劝阻「拜托你快剪头发吧！真的很不适合！」遥望曹承佑关心曹世镐的场面……按照时间推断，高洙延期拍摄的作品很可能就是‎《Missing：他们存在过2》（2021年曾有报导10月开拍），看来是顺势用了长发当剧中造型。



近几年高洙作品不多，登场《刘QUIZ》一亮相长发就很受欢迎，许多网友感叹：「这棱角分明的五官应该都要再出来，但都去哪里了，真是的……」「哇，五官……天界等级的还是很帅……ㅠㅠ」「男人看了也觉得高洙真的……♥♥（+比赞*2）」「非活动时期居然还这么帅……高洙的基因应该永远保留下去。」「采访也像看一部作品，外貌、声音、语调都让人全神关注，真的是很帅的演员。」

▼高洙当时出演《刘QUIZ》讨论度相当高，精华影片已有200万观看次数，留言也有3000多则。除了称赞外貌，网友亦称赞高洙对母亲的感恩，还有他对刘在锡与曹世镐都给予相同回馈的有礼举止。



回头爬文《Missing：他们存在过2》开播前后的所有网路讨论内容，韩国网友对於「高卫」高洙的新形象大都也是称赞，也有人对於他已40岁中半还保养得那么好赞叹不已，不过海外如本站‎KSD网友的留言‎，不是觉得丑就是觉得不习惯、难以接受，看来韩国海内外的审美或是习惯还是有所差异啊！



高洙最近在杂志《Arena Homme+》采访中也被问到了长发，他表示韩国男人留长发的机会很少，学生时代头发长几毫米都会被限制，「最近留了一次头发觉得很有意思，摸起来也是，到目前为止都觉得很有趣」，言谈中似乎透露了自己留著留著也很喜欢，短时间可能不会剪回短发。



▼影片留言也尽是称赞高洙帅气呢！



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