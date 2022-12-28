[分集剧情]《禁婚令》已故世子嫔竟现身宫中！金永大龙心大乱却发现不能没有宫女朴柱炫 (EP5－6)

[有雷]《禁婚令》朴柱炫虽以能被死去的世子嫔附身为名而入宫，但她却真心想帮痴情的殿下金永大走出伤痛。殿下好友金宇锡也不隐藏爱慕朴柱炫的心思，不惜与殿下大打出手，宫中谋反势力兴起，调查起朴柱炫的不明身分，甚至让已故的世子嫔重新出现在宫中！

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《禁婚令》看殿下（金永大饰）对宫女素娘（朴柱炫饰）信赖有佳，尚膳等人索性打算让素娘与殿下共度夜晚。但却被殿下好友信源（金宇锡饰）二话不说把人从殿下寝宫带走。殿下为此震怒，还与信源比试了一场，念在他仍需要信源保护素娘的安全，於是仍然将他放在原本的位置。但殿下警告信源：「要你保护她，但不可以爱上她」让信源相当无奈。



素娘希望殿下赶紧走出阴霾，於是反问殿下到底何时感受到世子嫔的爱意？殿下百思不得其解，世子嫔除了表现出「忠心」似乎没有表现出爱情……此时宫内开始传出有人在夜晚看见世子嫔现身，连世子嫔的父亲也在家中望见女儿的身影，最后更直接出现在殿下眼前！甚至还直接消失在水池的中央！众人见状都觉得不可思议，更以为看见鬼魂了。



素娘与信源以及尚宫共同调查此事，猜测该名女子应该尚未离开宫中，殿下更在士兵群中发现了她，她长得与世子嫔一模一样，让殿下思绪开始混乱。此时谋反的臣子更为了模糊焦点而抓走了素娘，调查发现她以假名混入宫中，也将她打得遍体鳞伤，多亏殿下与信源及时赶到而救了她一命。殿下向素娘表示，之后不会再要她让世子嫔附身，并将素娘拥入怀中，要她以宫女身分继续待在宫中。素娘也发现自己想待在殿下身边……即使无缘的夫君信源一直拉住她，她最担心的还是龙心是否安稳。



该名貌似世子嫔的女子不久后被发现陈尸宫中，当然是谋反势力的计画之一，而这行为也被解读为对素娘生命将造成威胁。没多久素娘便遭到绑架，信源与殿下正带领著部队前往营救…



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