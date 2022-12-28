《请回答1997》10周年重聚！李施彦「许愿」还有后续，徐仁国提议《机智请回答结婚生活》

为了庆祝《请回答1997》开播10周年，徐仁国、殷志源、李施彦和 Hoya 也相聚进行10周年纪念同学会。

提到《请回答》电视剧如此受欢迎，当时有预想到吗？徐仁国表示：「应该是没人预想到。」接著他爆料：「李施彦从我们之前选角的时候，就说这电视剧要完蛋了，还对申元浩导演说『我不拍也可以，这群人来演的话，绝对会完蛋』。」由於主演大多都是歌手，李施彦：「所以申元浩导演对我说了，那你也去当歌手呗。」



回顾完名场面后，殷志源又问：「这个为什么这么有人气呢？」徐仁国：「最近不是说是MZ吗？喜欢把以前有过的复古，结合最近文化的20代。」殷志源：「那时候是20世纪吗？」李施彦：「因为是97年，所以应该不是20世纪吧？现在是什么世纪？」殷志源：「21世纪啊～（与你这臭小子）同音。」一直吵吵闹闹真的太好笑 XD



最后，李施彦还说：「虽然不可能...但或许要是有后续的话，会不会很好呢？」徐仁国也问：「《请回答1997》的后续，有的话会是什么呢？」李施彦表示就算题目不是《请回答》，如果大家能再聚在一起的话应该会很好吧！虽然感觉并不太容易。这时...徐仁国就说：「全聚在一起！《机智请回答结婚生活》。」或许...可以聚在一起做个综艺？像是《青春MT》那样啊！下集申元浩PD将以特别嘉宾出演（虽然有无用的马赛克），希望他有听到大家的心声啦（笑）！



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