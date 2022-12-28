[分集剧情]《以一当百执事》惠利的最终任务心痛达成！所协助的亡者及李浚荣全与一场火灾相关〜(EP15－16完)

[有雷]《以一当百执事》最终结局太心酸！原来惠利的特殊能力与母亲经历的一场火灾有关，而她所送走的20多位亡者全与当日事故相关！包含身边的男朋友李浚荣一家人。最终惠利完成了最后任务，也上了珍贵的一课，仍继续坚守岗位，李浚荣也回到自己的位置，成为医师帮助更多人。

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《以一当百执事》刑警徐海安终於坦承是自己开车撞了泰熙（李浚荣饰）的弟弟，甚至嫁祸给哥哥，对著病房中昏迷的哥哥说出「希望你快离开」试图让事件尽快落幕。最后他在狱中向东珠（惠利饰）坦承了一切，更提出了当日的关键，也就是行车纪录器画面。泰熙好一段时间都封闭了自己，东珠也耐心等待他自己走出来的那一天。



神父舅舅珍藏著一则剪报，一场火灾夺走了21条宝贵性命，而东珠所要帮助的亡者恰好也是21位。正当她好奇最后一位的时候，却传来不幸的消息，原来兼职当社区保全的父亲，为了救一位孕妇而丧命。东珠从没想到自己的最后一个任务就是送走挚爱的父亲，从小就是由父亲一手带大的她，最后只能含泪望著父亲离开。



东珠一路上所帮助的亡者，都与一场火灾有关。那场火灾中即将临盆的东珠妈妈虽然幸运逃出，但在医院中却让爸爸同时接到了死亡证明书以及出生证明书。在那一场火灾中也包含了泰熙一家人，而东珠所协助完成心愿的亡者，在当年的火灾中都曾经伸出援手帮助受困的人们，包含让东珠能够平安出生的医师。善心让他们最后也得到了奇迹似的帮助，就像神父舅舅所说，东珠的超能力是一种祝福，只有善心人才能够得到的祝福。



东珠将父亲与泰熙共同腌渍的一箱箱泡菜，分送给爸爸的亲朋好友，希望大家能够长长久久记得父亲。东珠虽然不再有超能力，但仍坚持礼仪师的工作，毕竟人可以结婚离婚很多次，葬礼这段最后的路途却只有这么一次。泰熙也再度回到医院，成为医师救助更多的患者，叔叔有声有色经营著「一当百」跑腿公司，更获得了金主投资，大家都在各自的位置上努力帮助需要的人，让正能量持续传达下去。



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