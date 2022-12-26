新人演员金东辉曝心中偶像《分手的决心》朴海日前辈暖心故事：担心他被冷落而主动安排合照位置〜

以电影《奇怪的数学家》一举拿下最佳男子新人奖的演员金东辉，近来除了在新电影《失控正义》饰演主角朴珍荣的好朋友并有著吃重的戏份以外，还演出了在最近热播中的电视剧《 Missing：他们存在过2》。而他也表示自己内心的模范Role Model就是演员朴海日。

演员金东辉首次入围青龙电影奖，在颁奖现场不免感到紧张与兴奋，在今年9月所举办的第27届春史国际电影节，金东辉同样获得了最佳男子新人奖的肯定，而他也提到自己先后在春史电影节与青龙电影节遇见了前辈朴海日，而前辈的行动也令金东辉感到非常暖心与感谢。



金东辉表示，自己平时就非常尊敬朴海日前辈，不过当时在现场受到前辈的照顾更令他感谢不已。当天典礼结束后在现场拍摄团照的时候，朴海日看到金东辉一个人站在比较远的角落，还主动上前去，悄悄话小声地问他「要不要来站在汤唯旁边？」金东辉说自己实在不习惯太受到关注，於是不停地摆著手直说「不用了没关系」，而此举也引发汤唯好奇两人谈话内容，此时朴海日向汤唯介绍说金东辉就是「New Generation」意指他是新生代后起之秀。



前辈们都说金东辉年纪还小，已经在电影界有了亮眼的表现，而总是对他说「之后会关注你的表现」让他激动的心情溢於言表。一直以来金东辉在作品中总是透过饰演一些配角来累积自己的经验，觉得出道这件事似乎离他有点远。不过他的亮眼表现仍然立刻就被注意到，他表示自己常在选角的现场或拍摄现场思考自己是否准备得够充分，无论何时总是真心对待每一部作品。而获得了每人仅有一次机会得到的新人奖，令他感到别具意义。



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