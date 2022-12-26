宋仲基曝新恋情爱上英国人！《财阀家的小儿子》剧组工作人员都认识，大方认爱

宋仲基曝新恋情爱上英国人！《财阀家的小儿子》剧组工作人员都认识，大方认爱

明星   2022年12月26日   星期一08:04   Tracy   25

（封面图源：IG@ hi_songjoongki）

宋仲基被曝与英国女子甜蜜热恋中。

最近宋仲基凭藉爆款剧《财阀家的小儿子》人气再攀高峰，圣诞节当天电视剧落下帷幕，并以26.948%的高收视率刷新自身收视率纪录，成为jtbc历代高收视率电视剧TOP2。 电视剧刚刚完结，宋仲基就被爆出新恋情，为自己、为电视剧再添新热度。
（图源：VIU《财阀家的小儿子》）

据韩媒《体育朝鲜》独家报导称，宋仲基在去年经朋友认识了一名美貌与知性并重的英国女生，跨域国籍和语言的障碍，两人开始谈恋爱。 据悉宋仲基的新女友是圈外人，是唯一理解宋仲基作为演员的人。 而宋仲基也十分疼爱素人女友，即使拍戏，也会找间隙约会。

宋仲基并隐藏谈恋爱的事实，本月7日《财阀家的小儿子》在新加坡举办媒体见面会时，女友就陪同前往，宋仲基将她介绍给了所有剧组工作人员。 据悉宋仲基和女友经常在家附近约会，有国外行程或官方活动时，都会在活动结束后陪女友。消息曝光后，宋仲基也第一时间做出官方回应， 通过经纪公司表示：「带著美好的感情正在交往中，还请大家多多支持」，大方认爱。

此外，宋仲基拍摄的新电影《祸乱》即将拍摄完成，他也将无缝进组拍摄另一部作品《卢基菀》。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

广告
相关新闻
留言/评论
  • 祝福💞
    1小时前
  • 恭喜，恭喜🎊一定要幸福💞💞💕
    1小时前
  • 小宋要幸福喔～
    1小时前
  • 安堆！！😭😭😭
    1小时前
  • 超棒！一定要幸福啊
    46分前
→更多留言...(20)
在Facebook上的留言
主页 » 明星 » 宋仲基曝新恋情爱上英国人！《财阀家的小儿子》剧组工作人员都认识，大方认爱
© 2022 KSD 韩星网
版权所有 不得转载 关於我们 免责声明 私隐政策 广告查询 招募写手