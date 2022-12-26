宋仲基曝新恋情爱上英国人！《财阀家的小儿子》剧组工作人员都认识，大方认爱

宋仲基被曝与英国女子甜蜜热恋中。

最近宋仲基凭藉爆款剧《财阀家的小儿子》人气再攀高峰，圣诞节当天电视剧落下帷幕，并以26.948%的高收视率刷新自身收视率纪录，成为jtbc历代高收视率电视剧TOP2。 电视剧刚刚完结，宋仲基就被爆出新恋情，为自己、为电视剧再添新热度。



据韩媒《体育朝鲜》独家报导称，宋仲基在去年经朋友认识了一名美貌与知性并重的英国女生，跨域国籍和语言的障碍，两人开始谈恋爱。 据悉宋仲基的新女友是圈外人，是唯一理解宋仲基作为演员的人。 而宋仲基也十分疼爱素人女友，即使拍戏，也会找间隙约会。



[단독] 송중기, 미모의 영국인과 목하 열애中.. '국제 커플' 된 막내아들 ＂시청률도 사랑도 잡았다＂ (출처 : 스포츠조선 | 네이버 TV연예) https://t.co/dDEqGDipa2



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宋仲基并隐藏谈恋爱的事实，本月7日《财阀家的小儿子》在新加坡举办媒体见面会时，女友就陪同前往，宋仲基将她介绍给了所有剧组工作人员。 据悉宋仲基和女友经常在家附近约会，有国外行程或官方活动时，都会在活动结束后陪女友。消息曝光后，宋仲基也第一时间做出官方回应， 通过经纪公司表示：「带著美好的感情正在交往中，还请大家多多支持」，大方认爱。

此外，宋仲基拍摄的新电影《祸乱》即将拍摄完成，他也将无缝进组拍摄另一部作品《卢基菀》。

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