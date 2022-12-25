由天加一文化传媒打造的男团终於正式公布名字：XODIAC！明年才出道但已获得奖项

2023年就正式出道的男团！大家期待吗？

天加一文化传媒这2-3年所打造出来的大型偶像培育系统「OCJ NEWBIES」下，当中有香港及韩国成员的男团，在日前官方终於正式公布男团名字为XODIAC！

虽然在2023才出道，但已受邀出席在日本东京举行的《WEIBO Account Festival 2022》微博颁奖典礼，并在未出道状态下一举斩获「最具潜力新人男团奖」，队长LEX个人获得「时尚新人奖」的荣誉。作为即将出道的新人组合，他们不仅受到K-POP专业媒体的好评，并在全球市场上受到关注，展现了「怪物新人」的潜力。

队长LEX和韩国成员BEOMSOO身穿D&G西装作为代表出席攞奖，在采访中，LEX表示对於未来即将展现的舞台实力和时尚，即使是在十年，二十年后的遥远未来再看，也依旧觉得毫不俗气的舞台和气质！BEOMSOO 则表示面对出道在即的事实， 那种感觉无法用语言来形容，大家都感到非常激动和紧张，并请外界多多期待。二人在现场变咗其他人的集邮对象，其他得奖者都纷纷邀请二人合照！

韩星网@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻