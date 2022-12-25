由天加一文化傳媒打造的男團終於正式公布名字：XODIAC！明年才出道但已獲得獎項

2023年就正式出道的男團！大家期待嗎？

天加一文化傳媒這2-3年所打造出來的大型偶像培育系統「OCJ NEWBIES」下，當中有香港及韓國成員的男團，在日前官方終於正式公布男團名字為XODIAC！

雖然在2023才出道，但已受邀出席在日本東京舉行的《WEIBO Account Festival 2022》微博頒獎典禮，並在未出道狀態下一舉斬獲「最具潛力新人男團獎」，隊長LEX個人獲得「時尚新人獎」的榮譽。作為即將出道的新人組合，他們不僅受到K-POP專業媒體的好評，並在全球市場上受到關注，展現了「怪物新人」的潛力。

隊長LEX和韓國成員BEOMSOO身穿D&G西装作為代表出席攞獎，在採訪中，LEX表示對於未來即將展現的舞台實力和時尚，即使是在十年，二十年後的遙遠未來再看，也依舊覺得毫不俗氣的舞台和氣質！BEOMSOO 則表示面對出道在即的事實， 那種感覺無法用語言來形容，大家都感到非常激動和緊張，並請外界多多期待。二人在現場變咗其他人的集郵對象，其他得獎者都紛紛邀請二人合照！

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