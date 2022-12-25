《酒鬼都市女人们2》酒鬼们不能没有姜PD啊～回顾「自小」喝酒的起源又荒谬又感人（EP.5-6）

《酒鬼都市女人们2》第5、第6集大致讲述酒鬼们喝酒的起源，从姜芝久（郑恩地 饰）与安昭熙（李先彬 饰）碰到和家人相处的问题，而已经没有任何家人的韩智妍（韩善伙 饰）只能思念，开始说起。

姜芝久不谅解母亲为何觉得自己当外送员很丢脸，而安昭熙不懂母亲为什么辛苦难过都不愿向她倾诉、只顾喝闷酒。奇妙的是，她们理解不了自己的母亲，却能理解对方的母亲。一个人的韩智妍遥想起自己逝世的母亲，和妈妈的旧释谈天。三人喝得酩酊大醉，下场就是「又要靠姜PD扛回家」。姜PD（崔始源 饰）看见她们冰箱上写的少喝酒宣言都无奈笑了。



第6集姜芝久不慎外送时摔车撞到名车，韩智妍「Flex」的卖掉她妈妈留给她的其中一桶酒替死党还债。讲起这桶酒，就要追溯智妍母亲（朴真熙 饰）波澜壮阔的一生了。智妍母亲由於辨酒能力之强加上眼光独到，在酒馆生意之余还做酒的收藏与买卖，积累许多财产。

回顾智妍母亲一生，同时也回顾了三个酒鬼的「喝酒史」，安昭熙从小就能吃酒糟，姜芝久祭祀时被母亲推上前饮酒，韩智妍倒是大学误打误撞开启了喝酒技能。特别的是，姜PD的故事也在里头，不过是伤心的，她的母亲为了气父亲，怒喝一罐酒后倒地不醒。



「你知道酒为什么是甜的吗？酒本来是苦的，是因为我没有让你吃过苦。人生再苦，也要让你觉得甜甜的，我对你的呵护，就像棉花糖一样。」智妍母亲的话可谓两集最感人的情节了，不少网友表示看了这段情节眼泪就扑簌簌落下，也有人那么解读：原来智妍那么会喝酒，是源自於妈妈的爱。



▼下集预告姜芝久与「亲切的摺纸先生」（尹施允 饰）似乎一起到了少年观护所当老师，而安昭熙的工作又遇瓶颈，韩智妍撞见了平时优雅的院长（柳仁英 饰）喝醉失态。



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