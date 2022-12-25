[分集剧情]《还魂2》徐律被血虫吞噬生命，张煜因复妍似曾相识的言语陷入震惊！（EP5）

tvN奇幻剧《还魂：光与影》接续第一季讲述大湖国术士们的爱情与成长故事。 第5集里，张煜托复妍的福久违睡了个好觉，但紧接著就被她接二连三的言行搞得混乱不已......

*以下内容包含《还魂：光与影》第5集关键内容！



血虫

昭泥告诉徐律三年前为了救活他而不慎让血虫进入他体内，未料到血虫占据他的身水源，他日渐虚弱只有死路一条。 徐律确定了血虫和关於落寿重现的传闻都来自陈武，还被昭泥手下告知沙里村的盲女才是真正的陈复妍，陷入震惊。



陈武的阴谋

陈武在多口水井中放置仿制火鸟的妖器来制造干旱，一来为举办敬天大祭以再次获取冰石，二来打算藉机获取辰耀院最重要的妖器火鸟。 世子劝他停手，陈武却反将一军：除非世子将两人联手做过的龌龊事都告诉张煜。 世子对张煜有愧，终究没能这样做。



中年CP修成正果！

朴进误以为金道主和李先生旧情复燃，病得连做菜都好吃了XD金道主赶来照顾他，两人不仅解开误会，还甜蜜蜜地立下婚约。 躲在窗外偷听的当具等人立即鼓掌喝彩，朴进激动地给金道主来了一个古典的拥吻！XD



「我真的被你搞疯了」

复妍和张煜共度一夜后，驱鬼能力让张煜久违地说睡了个好觉。 复妍脑海中涌现越来越多记忆，令她和张煜都十分困扰，於是放下阴阳玉不再随身携带。 复妍希望一直在适当的距离守护张煜、和他十指紧扣，这行为和3年前的无德如出一辙，让张煜瞬间十分警惕。

张煜和复妍回辰耀院归宁顺便打探火鸟状况。 复妍提起从前被囚禁时经常幻想自己孤零零地在树顶期待有人来救她，跟无德说过的话几乎一模一样！这次换张煜拉起复妍的手十指紧扣，感到难以置信：「我真的被你搞疯了。」



下集预告里，徐律来辰耀院救昭泥了！他认为自己痛苦是因为无法扔掉落寿送他的哨子，而他体内有血虫这件事也被人发现，在一对多的战斗中陷入危险！贇钰跟复妍争夺张煜，这一次复妍没有退让，张煜也坚定地拉起复妍的手。 第5集将在今晚通过Netflix公开。



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