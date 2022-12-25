听闻韩国麦当劳将停售苹果派，宣美来台湾怒吃一波！另一个伤心的可能是全昭弥了

宣美昨（24）日来到台湾参加「2023台南好YOUNG耶诞跨年系列活动」表演，陪台湾观众过圣诞。

You looked super pretty pic.twitter.com/xNMnO5dgCk — Clare (@Clare09) December 24, 2022

有趣的是，她昨晚在表演过后於Twitter发了麦当劳苹果派照片，一次点了三个苹果派！让台湾粉丝看了相当可爱，惊讶她跑到台湾竟然选择吃全球连锁速食店，和‎Super Junior始源情有独钟麻辣锅鼎王、INFINITE L金明洙就爱逛家乐福‎有得比。



其实宣美在PO出苹果派照的当天中午，就听闻韩国麦当劳即将停售苹果派特别发了一篇文，也难怪宣美下午来台湾后要「怒吃」苹果派了。



韩国麦当劳苹果派明年起停售，另一位伤心的肯定是全昭弥了。全昭弥2019年曾在《认识的哥哥》说道自己为了要让苹果派变正式商品，一个月来不停的打给麦当劳客服，只因客服告诉她「要多一点人反映才有机会」。她当时相当骄傲现在的麦当劳会卖苹果派都是自己的功劳，谁知道3年后苹果派又要下架了。



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