[分集剧情]《财阀家的小儿子》导俊终於成为顺洋的主人！前世事故再次追来，凶手难道是从未怀疑过的他？ （EP15）

这集结尾太强了！收视率来到25%，是有线台有史以来第二、仅次於《夫妻的世界》（28.3%），今晚的最后一集让人更加期待！

JTBC《财阀家的小儿子》讲述对财阀家忠心耿耿却遭诬陷杀害的尹炫优（宋仲基 饰），重生成为财阀家小儿子并展开复仇、侵吞家族资产的故事。 第15集导俊用大伯二伯的钱还上卡债，又反手把他们举报给检察官，杀得漂亮啊！



*以下内容包含《财阀家的小儿子》第15集关键内容！



顺洋的最大股东

陈导俊出资买下濒临破产的顺洋信用卡和大营信用卡，条件只有一个：让信用不良者能够重新开始。 导俊知道很多还不上卡债的人只是一时理财失误，就像尹炫优父亲那样，需要的只是一个重新开始的机会。 青瓦台认为这是提高国民信誉的好机会，导俊也用从大伯二伯手里套来的2兆4千亿无压力还清债务、买下顺洋物产的借名股份，顺利成为顺洋第一大股东。



设下陷阱的主人

二伯陈动基向崔昌帝告发导俊行贿政客，关键证人就是他一开始安插在导俊身边的司机，导俊只得被捕接受调查。 但其实这是导俊挖的陷阱：他故意让司机出现在二伯行贿现场，接著离间二伯身边的白常务、让白常务作证是二伯行贿。 二伯妻子见大伯见死不救，也把大伯妻子通过高利贷市场行贿的事捅出去，兄弟双双面临牢狱之灾。 导俊不仅获得无罪释放，还通过捐全遗产获得国民好感度，终於成为顺洋集团新任会长。

导俊来到顺洋历史馆，向陈养喆的照片报告他已实现买下顺洋的约定。但同时他也感到疑惑：「我的复仇成功了吗？ 还是说，现在终於算是成为您的孙子呢？」 唯一确定的只有他对陈养喆的思念。



我杀了我自己？

导俊准备和旻渶重新开始，前去见面的路上暂时停在一辆卡车后面，不料竟被后方来车狠狠撞上。 满头鲜血的导俊抬头，看到车外望向他的人竟是尹炫优，大为震惊：「杀了我的人，就是我？」



这集也没有放下集预告，有人猜测上一轮的陈导俊就是被尹炫优杀死，他之所以能高中毕业就进入财阀是因为替财阀做了肮脏事; 也有人认为尹炫优是前面那辆车的司机，可能不是凶手、反而是要救陈导俊。 究竟真相是什么，只能等今晚大结局啦！香港观众可在黄Viu煲剧平台、台观众可到friDay影音追看！



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