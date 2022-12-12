你的偶像來台灣都去哪～始源來台「問候火鍋」最爆笑，L金明洙來台逛超市「很Local」

真的是被他們親民的舉動可愛到XDD

還記得上月底Super Junior來台開唱，成員始源期待鼎王已久的搞笑相片嗎？INFINITE L金明洙來台舉行見面會，逛家樂福的照片也讓台灣粉絲笑出來啦！

24日，始源在Twitter及IG限時動態發布了一張在飛機上，滿心期待表情的自拍照，文字寫著「等著吧……鼎王……嗚哈哈哈哈哈哈哈」，不久又發布對著麻辣鍋問候的幾張相片說：「過得好嗎！嗚哈哈哈！」「過得好嗎？好久不見。」



始源‎對台灣火鍋店「鼎王」情有獨鍾已不是新聞，但粉絲看見始源好久不見鼎王而做出的舉動感到又好笑又覺得可愛，笑稱他是不是為了吃鍋而獨自提前來到台灣，也用後來前往日本的照片來對比，開玩笑說始源「有鼎王和沒鼎王」的表情很現實XD。



始源來台必吃鼎王，而金明洙倒是「必逛家樂福」，在超市購物的開心照片也備受粉絲討論！只見金明洙拿著購物籃擺pose，還有買了一整袋戰利品的認證照，即便戴口罩也掩不住欣喜之情！



根據過往台灣媒體的報導，金明洙2017年來台就曾到過家樂福血拚，買了台灣特有的餅乾、牛軋糖，以及沖泡飲品三點一刻，就不知道這次是買了些什麼？不少台灣粉絲看到照片都在「推理」他到底去了哪一家分店，也有人留言「好接地氣」、「超市有這種帥哥我想哭」、「可愛死了居然逛家樂福」、「想調監視器看買了什麼」。



最近相當多韓星來台，不曉得你的偶像來台灣有沒有什麼特殊愛好呢？那些被「翻牌」的店家很幸運啊！最後再舉兩個例子，CNBLUE姜敏赫也去了鼎王，還喝了手搖飲「甘蔗媽媽」到大安森林公園「看人野餐」，而始源SJ隊友藝聲來台隨手拍了街景，粉絲都知道他很愛好藝術、喜愛紀錄生活之美，但看見他拍的是檳榔攤笑到不行。



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