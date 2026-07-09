「辣」个女人回来了！宣美最新概念照曝光，梦幻金发＋迷离眼神美到让人认不出！网惊：视觉冲击100%

宣美又来刷新大家对「美」的定义了！8日她在个人SNS上无预警抛出一系列新曲预告照，整个人从头到脚像换了一个灵魂，让粉丝差点认不出来，直呼「这视觉冲击太强啦！」

宣美一口气晒出多张「Forever July」的官方概念照，配文写下「Would you be mine？」（愿意当我的人吗？）只见她一头抢眼白金短发，配上超浮夸的华丽妆容，整个人散发出既冷艳又神秘的气场，跟过去清新性感的路线完全不同。最吸睛的是，她身穿粉红色马甲式上衣，下搭超短迷你热裤，纤细零赘肉的蚂蚁腰和笔直长腿一览无遗，躺在床上对著镜头放电的眼神更是充满魅惑，瞬间让网友暴动。



不仅造型大升级，预告中也抢先曝光了一小段新歌旋律，带著宣美招牌的梦幻复古节奏，加上她清凉又有个性的嗓音，中毒性超强，让歌迷疯狂敲碗「快点出全曲」。而宣美在影片中时而霸气瞪镜头，时而比出爱心手势，展现可酷可甜的双重魅力，完全抓住所有人的眼球。



网友们看到新照之后暴动留言：「这谁？！太扯了，根本不同人啊！」、「金发宣美是神级美貌，心脏爆击」、「那个腰是合法的吗？？太不科学了」、「这还是我认识的宣美吗」等。

宣美2007年以女团Wonder Girls出道，2010年曾因学业暂停演艺活动，2013年带著单曲《24小时都不够》强势回归，成功转型为个性派Solo女歌手，之后更以《Gashina》、《Siren》等神曲奠定「不可取代的Solo女王」地位。这次新作又大胆变身，再度证明她的时尚与音乐品味从不让人失望。这张数位单曲《Forever July》将在7月15日下午6点（韩国时间）於各大音源网站正式上线，粉丝们已经等不及要迎接「全新进化版宣美」啦！

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