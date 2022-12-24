New Balance新公开广告宣传照，IVE秋天校服上阵惹网议：想叫欧腻？！前辈感太强让人想依偎～

秋天粉站出来！

今年是属於大势女团IVE的一年！新歌一发行就横扫一位，在最近的年末颁奖更是焦点，拿下MMA大赏、MAMA奖项等肯定之外，专辑销量为KPOP专辑中第二名、超越许多前辈，而团体仅出道不到一年，完全是真正的怪物新人！



在团体里成员张员瑛虽常是大众热议焦点，然而最近大家也开始注意到秋天的迷人之处！先前网友发现，在歌曲《After LIKE》中秋天被分配的段落虽然短暂，但是她却把这部分转变成killing part、反倒让人印象深刻！



秋天的冷系外貌与气质，让她看起来神秘感十足，在忙内leeseo旁边、更有姐姐的感觉！在今年MAMA典礼上拿下大赏时，leeseo发表可爱的感言、最后却害羞的躲到秋天姐姐背后，除了让人感受到忙内的可爱，不少人也提到：秋天超像霸气会保护人的姐姐！



今年New Balance广告邀来拍摄新系列宣传照，穿上校园制服的秋天演绎青春学生穿搭，散发年轻活力的女学生感！不过有许多人表示，秋天看起来超有欧腻的可靠感觉？前辈感十足！然而她还只是2002年出生的宝宝啊！



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