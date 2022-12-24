节目概念原来是这样！《用双脚买票》公开河正宇、朱智勋、崔珉豪、吕珍九团体海报

非常期待这个节目了！小编下午要去看吕珍九的《共感频率》，1月还有朱智勋的《绅探追缉令》，有没有人要一起啊～（笑）

무슨 조합이지 이게?

하정우 민호 주지훈... 이랑 여진구?누구지 pic.twitter.com/If4F3oZj75 — (@zikkcx) September 25, 2022

今年（2022年）9月，网路上流传一张河正宇、朱智勋、崔珉豪、吕珍九四位艺人出现在纽西兰的合照。他们的穿著十分休闲，似乎正在拍摄什么。据韩国媒体报导，当时他们正在录制TVING旅游综艺《用双脚买票》，预计在明年（2023年）春节假期播出。

官方於近期公开团体海报，并透露节目概念：这是一档「代理受苦公路旅行」的综艺节目，为了让更多年轻人能踏上旅程。四位艺人「受苦」越多，就可以送出更多票券（Ticket），给想去旅行的年轻人们。

四位艺人的关系可谓「‎剪不断、理还乱‎」，令人好奇他们在节目中的默契。特别的是，吕珍九与朱智勋陆续有新作品‎《共感频率》、‎《绅探追缉令》‎在大萤幕公开，台湾观众也能在影院里看到。

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