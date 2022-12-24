Big Hit新男团Trainee A出道计划告吹！官网SNS全部关闭、出道组练习生PO文致歉，网：「3月才拍过全体写真...」

Big Hit音乐练习生Trainee A原本被看做防弹少年团和TXT的接班人，然而近日突然宣布关闭所有相关SNS。 一度有人猜测是要正式出道，但出道组成员Yorch的PO文击碎了最后一线希望。

Trainee A的YouTube频道本月16日发布声明，表示Trainee A的所有SNS账号将在2022年12月23日结束运营，包括YouTube、Tik Tok、Instagram、Twitter、SoundCloud在内，感谢大家对Trainee A频道的支持与喜爱。



当时网友十分震惊，因为Trainee A的企划至少从2021年上半年就开始，今年3月还拍了7位成员的集体照，YouTube和IG都有一百多万粉丝，Tik Tok追踪人数更是接近400万。 没想到等了这么久，原以为即将出道的男团就这么不见了？ 同时也有人猜测会不会是准备换名字正式出道，所以把之前的频道先做关闭整理？



昨天到了声明中说的23日，网友发现YouTube频道已清空，IG、Twitter、TikTok账号已注销（SoundCloud倒是在24日出现5首新上传的歌曲）。



而原本在出道组的泰国籍成员Yorch Yongsin昨日在个人IG Story PO文，彻底坐实了出道计划告吹的猜测：「很抱歉告诉大家，出道企划结束了，感谢每一个曾经支持我们的人，感谢给我们带来许多宝贵回忆。 现在开始，不管我们做什么或去哪里，都希望大家继续支持。 爱你们。」



还有粉丝PO出他飞回泰国与家人团聚的照片。期盼已久的练习生男团就此解散，让很多网友大呼可惜。



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