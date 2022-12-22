[好片推薦]《共感頻率》我們都在奔向愛情的路上！「真心永遠行得通」呂珍九＋趙怡賢跨時空互助追愛

[無雷]透過同一台老式對講機，接通了相隔23年的對話，也許劇情的設定已能讓觀眾們猜想到兩人有可能發生的情節，不過故事的本身還是充滿了浪漫的愛情，讓大家在寒冷冬天中感受到溫暖關懷，透過呂珍九與趙怡賢的演出而讓大家對愛情與夢想充滿期待！

電影《共感頻率》描述偶然間身處於2022年的女大生金花紋（趙怡賢飾）與1999年的男大生金龍（呂珍九飾）透過對講機通話成功！從相互懷疑到相信奇蹟，即使時空變化，不變的是年輕人的愛情與夢想。片中利用經典電影《黑洞頻率》相同的溝通方式，更有像《不能說的秘密》裡面見證跨時代奇蹟的掃地校工劉在明！還向女主角指點了關鍵的「電話亭留言」。



這也是呂珍九出道17年來首度演出最符合他年紀的青春愛情電影，自曝很想熱戀一場的他，在片中表現出了1999年大學生初嚐愛情滋味的悸動，有說錯話不知如何道歉的尷尬，為了約會費心打扮的樣子，不知表白是否能被接受的緊張，以及終於成為真正情侶，想要大聲呼喊告訴全世界的興奮，絕對能讓觀眾們回憶起初戀的青澀與甜美。



趙怡賢則是標準的現代女大生，有時率性的淋著雨，常說著一些現今年輕人的用語讓呂珍九摸不著頭緒，她與呂珍九透過對講機分享生活，鼓勵呂珍九勇敢追愛，「真心永遠行得通」這句話讓兩人都得到了啟發。相隔23年的年輕男女，對於未來以及愛情有著相似的煩惱，於是開始了這段有趣的情誼。而電影最終兩人的相見，也讓觀眾們的感動來到最高點。



過程重要還是結果重要？《共感頻率》不像其他穿越時空的電影劇情，一樣想要從過去改變未來，而是重點在於描述即使在不同的年代，愛情永遠都會存在，真心總是行得通。當愛情來敲門時，一定要掌握好最佳時機，勇敢表達自己，很可能得到意外的驚喜。《共感頻率》將於12月23日正式在台上映。



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