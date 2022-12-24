節目概念原來是這樣！《用雙腳買票》公開河正宇、朱智勛、崔珉豪、呂珍九團體海報

非常期待這個節目了！小編下午要去看呂珍九的《共感頻率》，1月還有朱智勛的《紳探追緝令》，有沒有人要一起啊～（笑）

무슨 조합이지 이게?

하정우 민호 주지훈... 이랑 여진구?누구지 pic.twitter.com/If4F3oZj75 — (@zikkcx) September 25, 2022

今年（2022年）9月，網路上流傳一張河正宇、朱智勛、崔珉豪、呂珍九四位藝人出現在紐西蘭的合照。他們的穿著十分休閒，似乎正在拍攝什麼。據韓國媒體報導，當時他們正在錄製TVING旅遊綜藝《用雙腳買票》，預計在明年（2023年）春節假期播出。

官方於近期公開團體海報，並透露節目概念：這是一檔「代理受苦公路旅行」的綜藝節目，為了讓更多年輕人能踏上旅程。四位藝人「受苦」越多，就可以送出更多票券（Ticket），給想去旅行的年輕人們。

四位藝人的關係可謂「‎剪不斷、理還亂‎」，令人好奇他們在節目中的默契。特別的是，呂珍九與朱智勛陸續有新作品‎《共感頻率》、‎《紳探追緝令》‎在大螢幕公開，臺灣觀眾也能在影院裡看到。

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